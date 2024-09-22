Президент України Володимир Зеленський зізнався, що за час розв'язаної Росією повномасштабної війни став менш емоційним.
Відповідаючи на запитання The New Yorker, як війна змінює людину, Зеленський заявив:
"Я все ще тримаюся, якщо ви говорите про мене... Можливо, я став менш емоційним. На це просто немає часу. Так само, як немає часу на обґрунтовані міркування й аргументи".
Він додав, що зараз у нього є можливість думати вголос тільки під час інтерв'ю.
"Я не роблю цього зі своїми підлеглими та колегами в уряді. Якби я сів і обмірковував кожне рішення протягом години, я б зміг ухвалити тільки два або три рішення на день. Але мені доводиться ухвалювати двадцять або тридцять", - розповів Зеленський.
За його словами, у перші дні війни в Україні панував хаос.
"Коли люди боялися повної окупації країни, ніхто не знав, що робити. Деякі люди втекли в одному напрямку, правоохоронні органи - в іншому. Були навіть історії про те, як президент кудись утік. Це був хаос. Річ у тім, що я був серед тих, хто залишився і поклав край цьому хаосу", - зазначив глава держави.
Коментуючи його порівняння з Вінстоном Черчіллем і Чарлі Чапліном, які боролися з фашизмом, Зеленський сказав:
"Порівнювати себе зі згаданими вами людьми здається нескромним... У Чапліна був безсумнівний талант розповідати історію, знаходити спосіб достукатися до людей. Він не просто транслював якісь факти і цифри - він використовував мову кіно, щоб створити емоційну розповідь. Він використовував цей талант, щоб боротися з фашизмом. Що стосується Черчилля, то він був лідером країни, яка опинилася в дуже складних обставинах, але все ж зуміла стати єдиною країною в Європі, яка твердо сказала "ні" фашизму... І це "ні" переконало Америку, що вона повинна стати серйозним союзником у війні".
Інші заяви Зеленського
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав мотив і перерахував результати операції ЗСУ в Курській області. За його словами, вона сповільнила росіян в Україні та змусила РФ перекинути частину своїх сил під Курськ, а також показала росіянам "дуже важливу правду" про Путіна.
Також Зеленський розповів, що, якщо президент США Джо Байдєт відкине план перемоги України, є ще "план Б".