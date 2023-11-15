За словами турецького президента, його країна вживе заходів для того, щоб політичні та військові лідери Ізраїлю постали перед міжнародними судами.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган посилює свою критику на адресу Ізраїлю, називаючи його "терористичною державою" і заявляючи, що він має намір знищити Газу разом з усіма її жителями. Про це інформує видання The Times of Israel.

У промові перед членами своєї партії Ердоган також анонсував, що його країна вживе заходів для того, щоб політичні та військові лідери Ізраїлю постали перед міжнародними судами.

"Ізраїль реалізує стратегію повного знищення міста та його людей. Я відкрито кажу, що Ізраїль є терористичною державою", - сказав Ердоган.

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Турецький лідер також називає бойовиків ХАМАС "борцями опору", які намагаються захистити свої землі та людей.

Ердоган і війна в Секторі Газа

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, шо припинив контакти з Нетаньягу - прем'єр міністром Ізраїлю - у зв'язку з діями Єрусалима в Секторі Газа. За словами турецького лідера, метою Анкари є "досягнення постійного та сталого миру, який полегшить ситуацію і регіоні та країні".

"На даний момент у мене немає жодних контактів. Наш голова Національної розвідувальної організації Ібрагім Калін зустрічається з ізраїльською стороною. Звичайно, він також зустрічається з представниками Палестини та ХАМАС. Дозвольте мені сказати, Нетаньягу більше жодним чином не є контактною особою для нас. … Але це не щось подібне до повного розриву зв’язків, особливо в міжнародній дипломатії", – сказав Ердоган.

Також УНІАН повідомляв, що МЗС Ізраїлю звинуватило Ердогана у підтримці терористів.

"Рішення турецького уряду повернути посла для консультацій, поки Держава Ізраїль перебуває у самообороної війни, … є ще одним кроком президента Туреччини на бік терористичної організації ХАМАС", – йшлося в заяві МЗС.

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