Президент Туреччини заявив, що посередництво Анкари допомогло укласти угоду щодо створення "зернового коридору" в Чорному морі.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив країни Заходу в тому, що вони у війні Росії проти України займалися нібито "тільки провокаціями" і не намагалися стати посередником.

Про це глава Турецької Республіки заявив на зустрічі з молоддю в провінції Ерзурум, пише агентство Anadolu. За його словами, посередництво Туреччини допомогло укласти угоду зі створення "зернового коридору" у Чорному морі.

"На жаль, Захід займався лише провокаціями і не зміг докласти зусиль, щоб стати посередником в українсько-російській війні. Туреччина ж взяла на себе роль посередника в 2022 році, і домоглася запуску Чорноморського зернового коридору", - сказав Ердоган.

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Він зазначив, що Європа отримала близько 44% зерна, що експортується з України, Туреччина - 16%, а країни Африки - 14%. Ердоган додав, що Туреччина спільно з Росією шукатиме шляхи для експорту добрив, уточнивши, що ця проблема є "найнапруженішою частиною роботи".

Зернова угода - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 22 липня Україна і Росія за посередництва Туреччини підписали окремі угоди з ООН про експорт української аграрної продукції Чорним морем із трьох українських портів.

29 жовтня Росія заявила, що припиняє участь у реалізації угод "зернової ініціативи". Проте в ООН, Туреччині та Україні заявили, що продовжать експорт продовольства попри рішення Росії. Невдало блефонувши, 2 листопада Росія повернулася до виконання своїх зобов'язань у рамках "зернової угоди".

17 листопада реалізацію "зернової ініціативи" продовжено ще на 120 днів. ООН і Туреччина залишилися гарантами її виконання. Однак Росія у властивій собі підленькій манері створює штучні обмеження для безпечного експорту, через що в Босфорі збільшується черга на інспекційну перевірку суден.

З початку роботи "зернового коридору" 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 558 суден, які експортували 14 млн тонн українського продовольства в країни Азії, Європи та Африки.

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