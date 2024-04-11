За словами речника ПС ЗСУ, пілоти навчаються збивати "шахеди" та ракети.

Кілька груп українських пілотів продовжують освоювати літаки F-16, заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш під час брифінгу.

"На завершальних етапах знаходиться навчання пілотів, які проходять підготовку у Данії та США. Вони тренуються відточувати свою майстерність на задачах, які будуть поставлені перед ними в Україні. Відпрацьовують удари по малорозмірним цілям, зокрема таких як "шахеди", крилаті та керовані авіаційні ракети, проти яких буде спрямовуватися зокрема і наша нова винищувальна авіація", - сказав Євлаш.

Він також додав, що українська сторона та партнери не планують оголошувати дату поставок західних літаків.

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"Як ви бачите, все, що стосується F-16, воно проводиться за зачиненими дверима. Про терміни я б не став говорити, оскільки це певна стратегічна невизначеність, вона дає нам момент для раптованості та несподіваного удару, нанесеного противнику. Звісно, що коли вони вже зʼявляться, про це можна буде говорити відкрито", - пояснив Євлаш.

За його словами, є й інші групи українських пілотів, які тільки розпочали готуватися до освоєння літаків F-16. Наприклад, частина пілотів зараз знаходяться у Великій Британії, де проходять курси з вивчення англійської мови та проводять наземну підготовку перед польотами.

"Ще одна така група вже завершили в подібні курси та перемістилася до іншої країни повітряної коаліції. Наразі вони проходять підготовку на легкомоторних літаках. Для того, аби збільшити кількість польотів у годинах та освоїти систему управління. Це є перехідним етапом перед тим, як пересісти вже на більш серйозний винищувач, реактивний і здобути там цінний досвід, який вони вже потім будуть відточувати на літаках F-16", - сказав Євлаш.

Літаки F-16 для України: що відомо

Раніше видання Politico з посиланням на ГУР писало, що Захід запізнився з передачею літаків F-16 Україні, адже РФ вже має засоби боротьби з ними.

На думку військового експерта Петра Черника, навіть чотири літаки F-16 значно полегшать ситуацію для України у війні з РФ. Але для того, щоб перехопити ініціативу, Україні треба значно більше таких машин.

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