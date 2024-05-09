Він розповів дитині про загрозу ядерної війни.

Північноатлантичний Альянс не хоче відправляти свої війська в Україну, бо вважає, що це може призвести до ядерної війни.

Про це сказав прем'єр-міністра країни Дональд Туск у розмові з 10-річною дівчинкою. Дитина запитала у нього, чи не можна відправити в Україну війська ООН, як вчинили під час війни в Югославії, пише Onet.

"Це складна історія, і я не хочу вас лякати, але саме війська ООН у Югославії не витримали випробування, і солдати були німими свідками злочинів проти жителів Сребрениці. Тож це не найкращий приклад", - відповів він. Відео дня

Тоді школярка запитала польського прем'єра про допомогу Україні з боку НАТО. Туск сказав, що Альянс уже надає країні велику підтримку. "НАТО не хоче безпосередньо втручатися, надсилати війська, тому що всі у світі бояться, що може початися ядерна війна. Усі задаються питанням: чи можна вступити в пряму війну з Росією, чи не занадто це великий ризик", - додав він.

НАТО не збирається відправляти війська в Україну

Питання відправки західних сил в Україну почали обговорювати після заяви президента Франції Еммануеля Макрона про те, що цього не слід виключати.

Більша частина країн виступила категорично проти, при цьому деякі висловили готовність відправити тільки військових інструкторів.

Нещодавно Макрон сказав, що Парижу довелося б розглянути питання відправки військового контингенту, якби війська РФ прорвали фронт і Україна попросила про допомогу.

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