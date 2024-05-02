Він продовжує підвищувати ставки.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що вони подумають над введенням сухопутних військ в Україну, якщо російська загарбницька армія прорве лінію фронту.

"Франція - це країна, яка здійснювала військові інтервенції, в тому числі і нещодавно. Ми розмістили кілька тисяч військовослужбовців у Сахелі для боротьби з тероризмом, який міг становити загрозу для нас. Ми зробили це на прохання суверенних держав. Якби росіяни прорвали лінію фронту, якби був запит від України - чого сьогодні немає - ми б законно мали б поставити собі це питання", - сказав він в інтерв'ю The Economist.

За його словами, якщо Росія вирішить піти далі, усім європейським лідерам доведеться поставити собі це питання. "Я думаю, що виключати це апріорі - означає не засвоїти уроки останніх двох років. На саміті НАТО влітку 2022 року ми всі виключили постачання танків, ракет великого радіусу дії, літаків. Зараз ми всі перебуваємо в процесі цього, тому було б неправильно виключати решту", - додав Макрон.

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Французький лідер зазначив і реакцію Москви на його заяви: "Агресивність російської реакції на мої слова свідчить про те, що це дало бажаний ефект: Не думайте, що ми на цьому зупинимося, якщо ви не зупинитеся", - підкреслив він.

Франція може відправити війська в Україну: що відомо

Макрон неодноразово заявляв, що країнам-членом НАТО не слід виключати відправку військ в Україну, якщо виникне така потреба. Попри те, що велика кількість країн каже, що не готова до цього, він не відмовляється від цієї думки.

Президент України Володимир Зеленський говорив, що французьким солдатам не доведеться воювати на нашій території, поки українські війська борються із загарбниками.

В Росії вже встигли заявити, що Франція відправляє в Україну 1500 своїх військових. Вони погрожують бити по іноземцним бійцям.

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