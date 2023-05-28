Громадяни роблять вибір між Ердоганом і Киличдароглу.

У Туреччині в неділю, 28 травня, вперше в історії Hеспубліки проходить другий тур голосування на виборах президента. За інформацією агентства Anadolu, голосування на виборчих дільницях триватиме до 17:00 за місцевим часом.

По всій країні встановлено понад 191 тисяч виборчих урн. Число виборців перевищує 60 млн.чоловік.

За підсумками першого туру голосування 14 травня жоден з кандидатів у президенти не набрав 50 відсотків голосів, а право виходу до другого туру отримали кандидат від "Союзу народу", чинний президент Реджеп Таїп Ердоган (49,52% голосів) і представник опозиції, кандидат від "Союзу нації", лідер Республіканської народної партії Кемаль Киличдароглу (44,88%).

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Голосування для громадян Туреччини, які проживають за кордоном, завершилося 24 травня. У 73 країнах і на КПП проголосувало в цілому 3,5 мільйонів виборців.

Виборчі урни з-за кордону доставлені в Анкару на літаках і дипломатичною поштою. Вони будуть розкриті в неділю ввечері, разом з іншими урнами після закінчення голосування.

Заборона на екзит-поли про підсумки виборів діятиме до 21:00 неділі, 28 травня.

Також повідомляється, що сьогодні під час голосування мер Стамбула, кандидат у віце-президенти "Союзу Націй" Екрем Імамоглу заявив, що Киличдароглу в разі перемоги на виборах президента Туреччини має намір підтримувати партнерські відносини з РФ, як і з усіма сусідами.

Вибори в Туреччині - що відомо

Президента Туреччини вибирають терміном на п'ять років.

Перший тур президентських виборів у Туреччині відбувся 14 травня. За його результатами жоден з кандидатів не набрав більше 50% голосів, таким чином чинний глава країни Реджеп Таїп Ердоган і його суперник, представник опозиції Кемаль Киличдароглу повинні поборотися за перемогу в другому турі.

При цьому 19 травня кандидат від Блоку "Альянс АТА" Сінан Оган, який набрав на голосуванні 14 травня трохи більше 5% олосів виборців, закликав своїх прихильників підтримати у другому турі кандидатуру Ердогана. Водночас Киличдароглу заручився підтримкою націоналістичної партії, яка отримала 2,2% голосів на парламентських виборах.

Опозиційний альянс пообіцяв відновити парламентську демократію в Туреччині, якщо вони здобудуть перемогу над Ердоганом, скасувавши введену ним президентську систему.

Пееред першим туром турецькі ЗМІ, посилаючись зокрема на опитування агентства ORC Arastirma, повідомили, що кандидат у президенти Киличдароглу може здобути перемогу на виборах у травні 2023 року.

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