Киличдароглу заручився підтримкою націоналістичної партії, яка отримала 2,2% голосів на парламентських виборах 14 травня.

Головний конкурент чинного президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана в боротьбі за президентське крісло Кемаль Киличдароглу заручився підтримкою націоналістичної партії у другому турі виборів.

Як повідомляє Bloomberg, лідер націоналістичної партії Зафер, прихильник антиіміграційної політики Уміт Оздаг, оголосив про поодержку Киличдароглу в середу. Спочатку він підтримав Сінана Огана, який вибув з перегонів після того, як набрав 5,2% голосів у першому турі. Однак Оган раніше оголосив про підтримку Ердогана.

"Киличдароглу ясно дав зрозуміти, що біженці повинні повернутися на батьківщину, і що він буде проводити цю політику", - сказав Оздаг. - "Тому партія "Зафер" вирішила підтримати його у другому турі президентських виборів".

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Однак наголошується, що Киличдароглу, ймовірно, потребує більшої підтримки, ніж партія "Зафер", яка отримала 2,2% голосів на парламентських виборах 14 травня.

Вибори в Туреччині - що відомо

14 травня в Туреччині пройшов перший тур президентських виборів. Жоден з кандидатів не набрав більше 50 голосів, хоча чинний глава країни Реджеп Таїп Ердоган був близький до цього зі своїм результатом в 49,5% голосів.

У неділю, 28 травня, відбудеться другий тур. Суперником Ердогана буде лідер опозиції Кемаль Киличдароглу, який у першому турі набрав 44,89% голосів і на думку багатьох експертів, має великі шанси на перемогу.

Однак у понеділок, 19 травня. Сінан Оган, який набрав у першому турі трохи більше 5% голосів, оголосив про свою підтримку Ердогана і закликав своїх виборців голосувати за нього у другому турі. Це значно підвищило шанси чинного президента Ердогана на перемогу.

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