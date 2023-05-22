Оган у першому турі виборів набрав 5,14% голосів.

Один з кандидатів на пост президента Туреччини, Сінан Оган, оголосив про підтримку в другому турі чинного глави держави Реджепа Тайіпа Ердогана.

Як повідомляє CNN Turk, про це Оган, який у першому турі виборів набрав 5,14% голосів, заявив у понеділок.

"В результаті переговорів і консультацій я заявляю, що ми підтримаємо кандидата від Народного Альянсу Реджепа Тайіпа Ердогана у другому турі виборів", - сказав Оган.

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Він зазначив, що прийняв це рішення, оскільки вважає його "правильним для країни і народу" і закликав виборців, які проголосували за нього в першому турі, підтримати Ердогана в другому турі.

Вибори в Туреччині

14 травня в Туреччині пройшов перший тур президентських виборів, в якому головним опонентом чинного президента Реджепа Ердогана був представник опозиції Кемаль Киличдароглу. Після підрахунку голосів Ердоган отримав 49,5% голосів, а Киличдароглу - 44,89%.

Так як жоден з кандидатів не набрав більше 50% голосів, був призначений другий тур виборів. Він відбудеться 28 травня.

Раніше багато експертів пророкували успіх саме супернику Ердогана.

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