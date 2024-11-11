Словацький прем'єр не вірить, що Трамп зупинить війну "за 24 години" дипломатичними методами.

Аби війна в Україні закінчилася, Захід повинен зупинити підтримку Києва. Про це в інтерв’ю STVR заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, коментуючи обіцянку Дональда Трампа зупинити війну за 24 години.

На думку Фіцо, обіцянка Трампа припинити війну протягом 24 годин є передвиборчою риторикою, яку важко виконати. За словами словацького прем’єра, значне скорочення підтримки України з боку США "було б шляхом до вирішення" війни, тому що "війна не закінчиться, поки Захід масово підтримує Україну".

Також Фіцо відкидає ідею про те, що Європейський Союз повинен взяти на себе увесь тягар підтримки України, якщо США відмовляться допомагати далі.

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Повернення Трампа: перспективи для України

Як писав УНІАН, після своєї перемоги на президентських виборах Дональд Трамп встиг поспілкуватися із низкою європейських лідерів. В одній із цих розмов він буцімто дав зрозуміти, що для досягнення миру в Україні він вимагатиме поступок як від Києва, так і від Москви.

Також ми розповідали, що прихід Трампа до влади в США змусив Київ мислити про неминуче закінчення війни у найближчий час. Українці зараз спостерігають за формуванням команди Трампа, аби зрозуміти, якою буде його політика щодо війни в Україні.

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