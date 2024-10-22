Альтернативою цьому сценарію є поразка України, її розділення і деморалізація, що може призвести до радикалізації, зазначає видання.

Президент України Володимир Зеленський продовжує шукати підтримки для свого плану перемоги. Водночас у західних столицях все більше розуміють, що політика щодо України потребує змін. Ключовим наступним кроком для Вашингтона може стати зобов’язання щодо членства України в НАТО, яке передбачає застосування положень про взаємну оборону за статтею 5 для тих територій України, які контролюються Києвом, пише Financial Times.

Цей підхід часто називають "західнонімецьким рішенням". Є схожості з Німеччиною після 1945 року, але також є суттєві відмінності. Німеччина була розділена після війни, яку вона сама і розпочала. Україна ж може бути розділеною через агресію Росії. Якщо для Німеччини були чітко окреслені кордони окупаційних зон, то в Україні таких узгоджених ліній немає. Німеччина також мала численні західні війська на своїй території, тоді як в Україні західних військових немає.

Окуповані Росією території України піддаються насильницькій русифікації, а сам Путін називає їх "новими регіонами Росії". Малоймовірно, що будь-який майбутній російський лідер мирно поверне ці території Україні, як це сталося зі Східною Німеччиною при Михайлі Горбачові.

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Західна Німеччина стала членом НАТО у 1955 році та співзасновником Європейського економічного співтовариства у 1957 році. Нині Україна є кандидатом на вступ до ЄС, але для справжньої реалізації "західнонімецького рішення" НАТО має доповнити цей процес. Безпека – це основа для повернення українців з-за кордону, залучення інвестицій та проведення необхідних реформ для вступу в ЄС.

Попри втрату частини територій, опитування Київського міжнародного інституту соціології показало, що 47% українців готові прийняти це, за умови фінансуванням реконструкції та членством в ЄС і НАТО.

Конкретні рішення щодо військової допомоги очікуються після президентських виборів у США. Якщо переможе Дональд Трамп, майбутнє підтримки України стане непередбачуваним. Проте зміна адміністрації в США може відкрити нові можливості. Важливою залишається роль Німеччини як ключової держави Європи, а також Франції та Британії.

Серйозні переговори з Росією, ймовірно, відбудуться ще не скоро. Але попередні домовленості можуть бути досягнуті раніше і залишатися стабільними. Є й альтернативний сценарій, зокрема видання пише:

"Альтернативою цьому сценарію є поразка України, її розділення і деморалізація, що може призвести до радикалізації. Це також може означати посилення впливу Москви та втрачені можливості для Заходу".

Членство України в НАТО - актуальні новини

Нагадаємо, напередодні в Le Monde з посиланням на джерела повідомили, що у США вже не заперечують проти запрошення України до НАТО.

"Якщо Камала Гарріс буде обрана (президентом США на виборах у листопаді - УНІАН), то, цілком можливо, що Байден зможе рухатися в цьому напрямі протягом перехідного періоду", - зазначило європейське дипломатичне джерело.

Крім того, у спільній декларації голів оборонних відомств країн G7 за підсумками зустрічі в Неаполі підтримали "незворотній шлях" України до повної євроатлантичної інтеграції, включно з членством у НАТО.

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