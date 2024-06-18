Уся увага на саміті буде прикута до того, що Альянс робить або не робить щодо України, зазначає видання.

У липні лідери країн-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО) зберуться у Вашингтоні на саміт, присвячений 75-річчю альянсу. Цей саміт стане можливістю відзначити досягнення НАТО з 1949 року, і за нормальних обставин такий підхід міг би бути доречним. Але зараз не звичайні часи, і вся увага буде прикута до того, що Альянс робить або не робить щодо України, пише The Hill.

"Замість того щоб святкувати свою історію, НАТО має увійти в історію на саміті, надіславши Україні запрошення вступити до Альянсу. Запрошення не означає негайного членства, але воно демонструє прихильність", - йдеться в статті.

Деякі члени НАТО не хочуть, щоб Україна вступала до Альянсу, поки вона перебуває у стані війни з Росією, оскільки побоюються, що членство України в Альянсі призведе до спрацьовування статті 5 НАТО про взаємну оборону.

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"Але війна не означає, що НАТО може сидіти склавши руки і нічого не робити для просування України до членства на саміті. Існує величезний політичний простір між повторенням застарілих формулювань із попередніх комюніке саміту щодо прагнення України до НАТО і негайним прийняттям Києва до Альянсу. Існує золота середина, якої слід дотримуватися", - пише The Hill, зазначаючи, що паралельно із запрошенням члени НАТО мають подвоїти свої зусилля, щоб озброїти Україну для перемоги над Росією, а не просто для виживання у війні.

Також видання зазначає, що є вагомі підстави для того, щоб надіслати Україні запрошення вступити до НАТО.

Перш за все, запрошення України до НАТО є логічним завершенням того, що Альянс уже обіцяв у кожному комюніке саміту, починаючи з 2008 року, це просто наступний крок у процесі, зазначає The Hill.

Перспективи України в ЄС також є прикладом того, як країна, що перебуває у стані війни, може почати формальний процес вступу до організації, що має угоду про взаємну безпеку. Стаття 5 НАТО також не має стати на заваді запрошенню України вступити до альянсу на саміті.

Крім того, вже 12 членів НАТО підписали з Україною двосторонні угоди про безпеку, і тривають переговори про укладення ще більшої кількості двосторонніх угод. Ці угоди формують фундамент, на якому будуватиметься майбутнє членство України в НАТО, зазначає видання.

Також у статті вказується на той факт, що за самітом пильно спостерігатимуть як друзі, так і вороги США.

"Замість того щоб просто керувати подіями, НАТО має почати їх формувати", - ідеться в статті.

Як нагадує The Hill, на початку 1990-х років ідея вступу країн Балтії чи Польщі до НАТО була немислимою, але сьогодні вони є одними з найкращих членів альянсу.

Те ж саме можна сказати і про Україну, яка володіє значними природними ресурсами, має багато молодих і технологічно підкованих спеціалістів, має величезний економічний потенціал, слугує житницею Європи і довела у виборчих бюлетенях і на полі бою, що її доля - в Європі, підсумовує видання.

Саміт НАТО в липні та Україна

У липні країни НАТО проведуть ювілейний саміт у Вашингтоні, щоб відсвяткувати 75-ту річницю існування альянсу. Україна сподівається отримати офіційне запрошення на приєднатися до НАТО під час цієї події.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що для надання Україні запрошення на вступ до НАТО потрібен консенсус усіх країн-членів, а його ще не досягнуто.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Україна зможе стати членом НАТО тільки після перемоги у війні з Росією.

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