Як країна-кандидат Україна "справді добре справляється", сказала єврокомісарка.

Попри всі виклики, мета України стати членом Європейського Союзу до 2030 року залишається реальною. Про це європейська комісарка з питань розширення Марта Кос сказала в інтерв'ю РБК-Україна.

За її словами, "Україна справді дуже-дуже швидко просувається", але потрібно враховувати, що є кандидати із Західних Балкан, які чекають на початок переговорів уже 20 років.

"Наприклад, Північна Македонія. Північна Македонія отримала статус у 2005 році, і я хотіла б сказати, що якби Україна мала чекати стільки ж, скільки чекає Північна Македонія, ви би чекали до 2045 року, але це не так", - зазначила вона.

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Кос нагадала, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у сказала, що вона бачить можливість вступу України до ЄС до 2030 року. За словами, єврокомісарки, ця мета залишається реальною.

"Я маю сказати, що ми вимагаємо від країн-кандидатів справді багато, тому що це означає адаптацію всієї правової системи в усіх сферах. Це не лише про верховенство права, це про економіку, це про статистику, це про створення інституцій, які будуть стійкими і здатними виконати всі Копенгагенські критерії. Тож я можу сказати, що Україна справді добре справляється", - додала вона.

Вступ України до ЄС: актуальні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає війну проблемою на шляху прагнення України вступити до Європейського Союзу. За його словами, якщо інтегрували Україну в ЄС - це означає інтегрували війну, і Угорщина "не хотіла б бути разом в одній спільноті з країною, яка перебуває у війні і становить неминучу загрозу".

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Угорщина не може заблокувати старт переговорів щодо вступу України до ЄС. За її словами, в основоположних документах Європейського Союзу немає позицій, які б дозволили будь-якій країні заблокувати відкриття переговорів щодо вступу до блоку. "Була зустріч на рівні президента Зеленського, прем'єра Данії, двох президентів європейських інституцій. І відповідно, ми точно зараз розуміємо, що для того, щоб відкривати переговори, не потрібно одноголосного рішення, рішення 27 (країн-членів ЄС)", - сказала вона.

Водночас стало відомо, що у Польщі слабшає підтримка вступу України до ЄС. Згідно з опитуванням інституту Ibris, проведеним у червні, більшість поляків тепер проти членства України у блоці. Тільки 35% підтримують цей процес, тоді як у 2022 році таких було 85%. Le Monde писало, що, крім політичних розбіжностей у владі щодо українського питання, у країні, як і раніше, є сильні побоювання з приводу економічних наслідків інтеграції України.

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