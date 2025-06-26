Угорський прем’єр наголосив, що не хоче, аби країна у війні, Україна, втягнула Євросоюз у війну.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає війну проблемою на шляху прагнення України вступити до Європейського Союзу. Як передає кореспондент УНІАН, про це Орбан сказав журналістам перед початком саміту лідерів ЄС у Брюсселі.

Зокрема, в угорського прем’єра запитали, що його переконає перестати блокувати відкриття першого кластеру для переговорів про вступ України до ЄС.

"Війна є проблемою. Якщо би ми інтегрували Україну в Європейський Союз - ми би інтегрували війну. І ми би не хотіли бути разом в одній спільноті з країною, яка перебуває у війні і становить неминучу загрозу для нас. Бо якщо країна-член Європейського Союзу у війні – це означає, що Європейський Союз у війні. Нам це не подобається", - наголосив Орбан.

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Водночас, у нього уточнили, чи змінить він позицію, якщо буде припинення вогню.

"Припинення вогню немає", - сказав Орбан.

Вступ України в ЄС - позиція Угорщини

Як повідомляв УНІАН, Угорщина вже кілька місяців блокує відкриття першого блоку переговорів про вступ України до ЄС, який стосується засадних засад- верховенство право, система правосуддя, боротьба з корупцією тощо.

На полях саміту НАТО Орбан заявив, що "НАТО не має справ в Україні".

"Україна, як і Росія, не є членом НАТО, і моє завдання, щоб так і лишалося", – заявив він.

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