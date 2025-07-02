Тільки 35% підтримують цей процес, у 2022 році таких було 85%.

У Польщі слабшає підтримка вступу України до Євросоюзу. Обрання Кароля Навроцького на посаду президента ілюструє побоювання частини польського суспільства щодо перспектив євроінтеграції свого сусіда, пише Le Monde.

Згідно з опитуванням інституту Ibris, проведеним у червні, більшість поляків тепер проти вступу України до ЄС. Тільки 35% підтримують цей процес, у 2022 році таких було 85%.

Зазначається, що крім політичних розбіжностей у владі щодо українського питання, у країні, як і раніше, є сильні побоювання з приводу економічних наслідків інтеграції України.

Відео дня

"Деякі сектори, як-от сільське господарство і транспорт, побоюються, що європейську допомогу і субсидії, від яких Польща значною мірою залежить, буде перенаправлено на нових учасників зі Східної Європи", - пояснила політолог Амелі Зима.

Важливо, що залишаються і культурні труднощі, пов'язані з прийомом мільйона українських біженців у Польщі. Зима зазначила:

"Багато поляків прийняли в себе українських біженців, і після трьох років війни вони відчувають втому і психологічний шок".

Зазначається, що новий президент Навроцький має намір зробити питання ексгумації жертв Волинської трагедії пріоритетним у переговорах із Києвом. Це повернення до минулого ставить під сумнів європейське майбутнє України.

Настрої в Польщі

Поки що чинний президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про день пам'яті жертв Волинської трагедії за часів Другої світової війни. Цей закон був ухвалений 4 червня цього року польським Сеймом. Згідно з ним 11 липня в Польщі щорічно відзначатимуть "Національний день пам'яті поляків - жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних землях Другої Речі Посполитої Польської".

Вас також можуть зацікавити новини: