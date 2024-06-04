Це стане своєрідним "мостом" до членства України в Альянсі, запевнила посол США.

НАТО має намір запропонувати Україні пакет безпекової допомоги під час щорічного саміту Алянсу, який відбудеться влітку цього року у Вашингтоні. Проте передбачається, що цей пакет не задовольнить прохання України про членство в НАТО на тлі вторгнення РФ, пише Defense News.

Посол США при НАТО Джуліанна Сміт заявила, що окрім оприлюднення пакету в липні, 32 країни закінчують підготовку низки двосторонніх угод на підтримку України до саміту, 13 з яких вже укладено.

"Члени Альянсу запропонують цілий пакет досягнень, які слугуватимуть мостом до їхнього членства в Альянсі. Частиною цього пакету буде мова, якою ми опишемо прагнення України до членства в самій декларації", - наголосила вона під час круглого столу Групи письменників з питань оборони в понеділок. Відео дня

За її словами, частково це означатиме визначення певної двосторонньої підтримки, яка зараз надається Україні і передача її під командування НАТО.

"Частково це буде робота над визначенням нових ресурсів для наших друзів в Україні і забезпеченням того, щоб ми надіслали сигнал Москві, що альянс НАТО нікуди не дінеться", - запевнила Сміт.

У виданні нагадали, що під час візиту генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга до Києва, який відбувся у квітні, він заявив, що "Україна стане членом НАТО".

"Робота, яку ми зараз проводимо, ставить вас на незворотній шлях до членства в НАТО, так що, коли прийде час, Україна зможе стати членом НАТО негайно", - підкреслив Столтенберг.

Крім того, деякі оборонні компанії з блоку НАТО зацікавлені у спільному виробництві певних військових засобів, таких як безпілотні системи. Також у травні США оголосили про надання Україні пакету зовнішньої військової допомоги на суму 2 мільярди доларів, який загалом спрямований на допомогу Україні у розвитку її оборонно-промислової бази.

"Ці кошти надходять здебільшого від європейських, канадських чи американських компаній, які розглядають можливості спільного виробництва", - додала Сміт в інтерв'ю Defense News.

Україна і НАТО - останні новини

Як писав УНІАН, раніше президент Володимир Зеленський закликав союзників вплинути на США щодо членства України в НАТО. За його словами, Сполучені Штати сумніваються у цьому питанні.

"Британія підтримує нас у НАТО. Сполучені Штати сумніваються - вони бояться якоїсь ескалації. (...) Якщо всі дійсно нас підтримують, я думаю, всім буде достатньо сил, розуму і впливу, щоби спілкуватись зі Сполученими Штатами, щоб змінити їхню думку, змінити їхній підхід. Важливо, щоб не тільки Україна піднімала питання НАТО", - наголосив він.

Водночас державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що під час саміту НАТО, який відбудеться у липні, союзники зроблять чіткі кроки, щоб наблизити вступ України у Альянс.

"НАТО допоможе збудувати українські сили майбутнього, які можуть ефективно відбивати агресію і захищатись за потреби", - запевнив політик.

Вас також можуть зацікавити новини: