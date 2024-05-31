Крім того, держсекретар зауважив, що на саміті буде оголошено про надання широкого пакету допомоги Україні.

Під час саміту НАТО, який відбудеться у липні у США, союзники зроблять чіткі кроки, щоб наблизити вступ України.

Такий анонс зробив державний секретар США Ентоні Блінкен під час пресконференції у Празі, передає Голос Америки. "На саміті ми зробимо конкретні кроки, щоб наблизити Україну до НАТО і переконатись, що існує місток до членства, сильний та добре освітлений", - сказав він.

"НАТО допоможе збудувати українські сили майбутнього, які можуть ефективно відбивати агресію і захищатись за потреби", - сказав Блінкен, додавши, що альянс посилить інтеграцію з Україною. Відео дня

Крім того, держсекретар зауважив, що на саміті буде оголошено про надання широкого пакету допомоги Україні. Передбачається, що цей пакет посилить співпрацю НАТО й допомогу Україні.

Блінкен також додав, що "32 країни ведуть переговори про двосторонні безпекові угоди з Україною" і він прогнозує, що їх буде ще більше до липня.

Вступ України в НАТО

Під час зустрічі лідерів Північноатлантичного альянсу в американській столиці 9-11 липня Україна не отримає офіційного запрошення на вступ до НАТО.

Раніше колишній прем’єр-міністр Словенії Янез Янша описав події, які відбувалися на саміті НАТО в Румунії у 2008 році, на якому Україні відмовили в наданні Плану дій щодо членства в Альянсі.

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