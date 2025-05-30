Як зазначив Хакан Фідан, під час його візиту до Москви тема розширення НАТО не порушувалася.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявляє, що в Організації Північноатлантичного договору дотримуються різних бачень і не мають консенсусу відносно перспективи майбутнього членства України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося на спільній пресконференції міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана у Києві.

"Питання НАТО у контексті України - це дискусія всередині НАТО, яка триває довгий час. Є різні бачення і параметри, особливо враховуючи реалії продовження війни, щодо цього питання, в середині НАТО немає консенсусу і країни-члени мають різні підходи", - сказав Фідан.

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Він додав, що НАТО має колективну форму забезпечення безпеки, і треба з'ясувати, яка форма співпраці буде максимально корисною для України, бо є європейська, американська і турецька позиції.

"Під час переговорів в Росії цього питання не було на порядку денному", - зауважив Фідан.

Вступ України в НАТО - останні новини

Як відомо, Росія категорично проти вступу України до НАТО, і висуває це як один з ультиматумів до України.

Спецпредставник американського президента Дональда Трампа Кіт Келлог стверджує, що Трамп готовий пообіцяти Путіну, що Україна не вступить в НАТО.

"Це цілком обґрунтоване занепокоєння. Це питання Росія завжди підніматиме. Вони говорять не тільки про Україну, а й про Молдову та Грузію. І ми кажемо: добре, ми можемо обговорити припинення розширення НАТО до вашого кордону. Це їхній безпековий інтерес", - наголосив політик.

Водночас президент Чехії Петр Павел оцінив шанси України на швидкий вступ до НАТО. За його словами, запрошення України в НАТО в короткі терміни нереальне. Однак Павел додав, що союзники "не повинні відмовлятися від цієї ідеї", адже Київ зміцнить НАТО своїм вступом.

Крім того, він закликав партнерів України продовжувати тиснути на Росію більш жорсткими економічними санкціями.

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