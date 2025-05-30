Глава МЗС Туреччини відзвітував в Києві про візит в Москву

На думку турецького міністра Хакана Фідана, єдиним шляхом має бути негайне досягнення перемир'я.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан розповів у Києві про "почуте і побачене" у Москві щодо перспектив припинення війни Росії проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося на спільній пресконференції міністра закордонних справ України Андрія Сибіга та міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана у Києві.

Як сказав глава МЗС України, він обговорив з турецьким колегою мирний процес і необхідність повного припинення вогню, звільнення полонених.

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"Ми вдячні за сприяння цим зусиллям і розраховуємо на подальшу підтримку Анкари. Хакан щойно повернувся з Москви і він детально поінформував мене про почуте та побачене там. Ми обговорили всі кроки, які наближають мир для України", - наголосив Сибіга.

Своєю чергою, глава МЗС Туреччини Фідан відзначив, що його країна готова прийняти наступний раунд переговорів між делегаціями України та Росії.

Фідан вважає реальною можливість проведення ще одної зустрічі переговорів.

Він підтвердив, що до Києва приїхав після візиту з Москви, і "поділився своїми спостереженнями і оцінкам щодо переговорів".

Як відзначив Фідан, у Стамбулі нещодавно вже відбулися переговори, і він тоді зазначив, що перед усіма існує два шляхи. За його словами, або відбуватиметься продовження війни, або до кінця цього року буде досягнуто постійного миру.

"Ми, в Туреччині, вважаємо єдиним шляхом негайне досягнення миру та перемир'я", - наголосив Фідан.

На його думку, очікування щодо перемир'я та завершення війни зросли, а реалізація обміну полоненими за формулою "тисяча на тисяча" засвідчила, що переговори можуть призвести до конкретики.

"Переговори, що пройшли 16 травня, дали нового імпульсу мирному процесу. Щодо перемир'я та завершення війни очікування зросли", - сказав Фідан.

Окрім того, він підтвердив, що Туреччина повністю підтримує суверенітет України.

Також, за словами Сибіги, вони з Фіданом особливу увагу приділили безпеці у Чорноморському регіоні.

"Україна та Туреччина мають спільну прзицію - Чорне море має бути простором миру, вільної торгівлі та свободи мореплавства", - наголосив Сибіга.

Україна вдячна Туреччині за участь у забезпеченні стабільності судноплавства у морі, зокрема, мінної безпеки та інших важливих заходів.

"Ми цінуємо, що Туреччина беззастередно підтримує територіальну цілісність та суверенітет України, зокрема, повернення Криму, а також за відстоювання прав кримськотатарського народу. Знаємо, що в інтересах Туреччини мир та зміцнення України як сильної і дружньої держави в Чорноморському регіоні", - сказав Сибіга.

Переговори щодо миру - останні новини

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, який днями відвідав Росію, вважає, що небажання російської сторони проявити гнучкість у переговорному процесі щодо завершення війни, яку РФ веде проти України, може поставити її в "невигідне становище" в очах міжнародної спільноти, зокрема – США.

28 травня міністр оборони України Рустем Умєров, який очолює делегацію України для участі в переговорному процесі щодо досягнення справедливого і сталого миру, передав помічнику президента РФ Володимиру Мединському документ з українською позицією щодо кроків до встановлення перемир'я. Він очікує від Москви передачі меморандуму у відповідь до зустрічі, яку очікує не раніше 2 червня.

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