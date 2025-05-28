За його словами, запрошення України до НАТО в короткі терміни нереальне.

Президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна навряд чи отримає запрошення до НАТО в короткі терміни. Про це він сказав в інтерв'ю Politico.

"Не дивлячись на свою яскраво виражену проукраїнську позицію, Павел сказав, що "відверто кажучи, запрошення України в НАТО в короткі терміни нереальне", - пише видання.

Президент Чехії пояснив, що головною причиною є протидія з боку адміністрації Трампа.

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При цьому він підкреслив, що союзники "не повинні відмовлятися від цієї ідеї", оскільки Київ зміцнить НАТО своїм вступом.

Він також закликав союзників України продовжувати тиснути на Росію більш жорсткими економічними санкціями.

"Ми повинні також чинити набагато більший тиск з економічного боку, тому що очевидно, що в Росії великі труднощі", - підкреслив він.

Україна і НАТО

Саміт НАТО відбудеться 24-25 червня в Гаазі (Нідерланди). За словами міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса, Зеленський запрошений на саміт Альянсу. Водночас раніше повідомлялося, що США виступають проти запрошення Зеленського на саміт НАТО в Гаазі.

Президент України Володимир Зеленський зазначав, що щодо можливості участі України в саміті НАТО є дуже багато різних сигналів, і Україні необхідно розуміти, в якому форматі вона може там брати участь.

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