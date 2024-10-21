Литовський чиновник зазначив, що найважливішим зараз є гарантії безпеки для України, і у Європі немає "кращої гарантії, ніж п’ята стаття НАТО".

Втома від війни РФ проти України на Заході сягнула небувалих висот. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

"Очевидно, що в багатьох західних столицях втома від війни досягла таких висот, яких воюючі українські солдати, мабуть, ніколи не дозволять собі. Ця втома змушує нас шукати рішення, саме тому ми чуємо все більше і більше розмов про "мир", який насправді – за моєю оцінкою – буде більше схожий на пропозицію капітуляції. Тому план (план перемоги Зеленського, – ред.) – це дуже чіткий тиск і відштовхування цих настроїв", – наводить його слова видання LRT.

Литовський чиновник зазначив, що найважливішим є гарантії безпеки для України, і в Європі немає "кращої гарантії, ніж п’ята стаття НАТО".

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Пізніше Ландсбергіс заявив журналістам, що запрошення України до НАТО зараз, коли частину територій окуповано, є реалістичним – в історії вже були подібні випадки. Він послався на приклад Німеччини і наголосив, що для такого кроку потрібна лише політична воля.

Міністр наголосив, що якщо Україна не отримає гарантій безпеки, їй доведеться дбати про власну безпеку самостійно.

"Якщо не НАТО, якщо вона не має гарантій безпеки, то єдиний інший шлях – це дбати про себе. Якимось чином. Я не кажу, що ядерна зброя – це шлях, але це просто означає певне мислення, яке чітко говорить: якщо не НАТО, то що нам залишається робити? Нам доведеться захищатися, тому що Путін точно не зупиниться", – пояснив Ландсбергіс.

Запрошення України до НАТО: ви могли це пропустити

Мністр оборони Франції Себастьян Лекорню сказав, що його країна не проти вступу України до НАТО, однак це питання залежить від майбутньої адміністрації США. Лекорню додав, що якщо колись буде досягнуто припинення вогню, то немає гарантій, що Росія знову не нападе. Отже, необхідно шукати засоби задля досягнення стійкого миру.

Раніше видання Le Monde писало, що США готові запросити Україну до НАТО. Приєднання до блоку підтримують Велика Британія та Франція. Водночас Німеччина все ще проти.

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