За словами Себастьяна Лекорню, питання приєднання Києва до Альянсу залежатиме від нової адміністрації США.

Франція не проти вступу України до НАТО, втім, це питання залежить від майбутньої адміністрації США. Про це в інтерв'ю La Tribune заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

Коментуючи Мирний план президента України володимира Зеленського, він підкреслив, що деякі його аспекти є цікавими.

"Передусім, цей план показує, що Україна готується до можливих переговорів. Наше завдання допомогти їй сісти за стіл переговорів з вигідним балансом сил. ... Ми повинні не забувати про питання: які гарантії безпеки ми можемо надати Україні?" - сказав Лекорню.

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Він також не виключив, що Франція розширить підготовку українських військовослужбовців, крім 2 тисяч солдатів, які проходять її нині:

"Я цього хочу і працюю над цим".

За словами глави Міноборони Франції, якщо колись буде досягнуто припинення вогню, то не можна бути впевненим, що Росія знову не нападе, а, отже, потрібно шукати засоби задля досягнення стійкого миру.

"Ми маємо пам'ятати про одне питання: які гарантії безпеки ми можемо запропонувати Україні? Безперечно, це членство в НАТО, але ми також можемо зробити все можливе, щоб допомогти Україні створити сильну армію, здатну стримувати Росію у довгостроковій перспективі", - підкреслив Лекорню.

Вступ України в НАТО - останні новини

Словаччина виступає проти вступу України в НАТО. Про це заявив прем'єр-міністр цієї країни Роберт Фіцо.

За його словами, прийняття Києва до Альянсу - "ідея, яка хороша для третьої світової війни".

Раніше УНІАН повідомляв, що міністри оборони G7 ухвалили декларацію щодо членства України в НАТО. Підписанти також "найрішучішим чином" засудили грубе порушення міжнародного права з боку РФ.

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