Китай демонструє агресивну поведінку не лише щодо Тайваню, але й інших своїх сусідів.

Філіппіни попереджають, що подальші зіткнення за участі китайського флоту в Південно-Китайському морі можуть спричинити війну. Про це заявив президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший, пише Financial Times.

Виступаючи на безпековому форумі країн Південно-Східної Азії, президент Філіппін припустив, що протистояння його країни з Китаєм може перерости у війну, якщо філіппінський громадянин буде вбитий під час усе більш жорстоких зіткнень з китайською береговою охороною.

На міжнародному оборонному форумі в Сінгапурі Маркос сказав, що США, які мають угоду про взаємну оборону з Філіппінами, дотримуються "тих самих стандартів". У своїх коментарях президент Філіппін вперше припустив, що країна може звернутися до США щодо військової допомоги.

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Як зазначає Financial Times, від серпня минулого року кораблі берегової охорони Китаю неодноразово використовували водомети проти філіппінських кораблів поблизу островів, на які претендують обидві держави. Наслідком стали пошкодження суден та поранення філіппінських моряків.

"Ми вже отримали травми, але, слава Богу, ще не дійшли до [смерті]. Але як тільки ми дійдемо до цієї точки, ми б перейшли Рубікон. Це червона лінія? Майже напевно", — сказав Маркос.

Претензії Китаю на Південно-Китайське море "майже повністю суперечать економічним правам і в деяких випадках суверенітету" кількох прибережних держав, зазначає Financial Times. Президент Маркос зробив Філіппіни найактивнішим конкурентом Китаю в цьому питанні з моменту вступу на свою посаду в середині 2022 року.

Виступаючи на тому ж форумі безпеки, представник армії Китаю Цзін Цзяньфен засудив США як "джерело хаосу та напруженості" в Індо-Тихоокеанському регіоні та заявив, що Вашингтон прагне створити в регіоні місцевий аналог НАТО. Міністр оборони США Ллойд Остін відкинув ці звинувачення.

"Країни регіону вважають, що в інтересах їх національної безпеки більше співпрацювати одна з одною і більше зі США. Будь-яке уявлення про те, що це якесь ляльководство з боку США або дестабілізація. . . є водночас образливим для країн тут у регіоні, але також насправді ігнорує основні тенденції, що спричиняють таку поведінку зараз", — сказав він.

Напруженість у відносинах Китаю із сусідами

Як писав УНІАН, у травні Китай влаштував масштабні військові маневри навколо Тайваню, проголосивши це "покаранням" за риторику новообраного президента острівної держави. В межах навчань Китай відпрацював оточення острова та ракетні удари по ньому.

Також ми розповідали, що у березні Китай та США обмінялися погрозами війни через агресивні дії китайського флоту на спірних островах у Південно-Китайському морі. На думку деяких експертів, якщо Китай розв’яже війну із сусідами, то швидше це будуть Філіппіни, а не Тайвань.

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