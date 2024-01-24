РФ зробила свою ставку у війні проти України на 2024 рік, каже він.

Народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв висловив думку, що у війні перший впаде той, хто не витримає психологічно або економічно.

"У нас в цій війні є три складові, які визначають успіх - це людський ресурс, мілітарний - це озброєння та економічний. Людського ресурсу за нашими даними їм вистачить, навіть с такими втратами, які вони зараз мають, до 2030 року. Того озброєння, яке є зараз в них на консервації та на складах також, нажаль, вистачить ще надовго, на пару років точно. Але економічно, через санкції, через тиск, через переорієнтацію економіки на військове виробництво (РФ - УНІАН) може не витримати, тому що військове виробництво не додає до ВВП, це з нього виключає", - акцентував Чернєв в ефірі загальнонаціонального телемарафону

Він додав, що торгівельне сальдо у Росії скоротилося за 2023 рік в чотири рази. "Свій Фонд добробуту вони зараз витрачають на те, щоб підтримати економіку. Тобто далі, я вважаю, що в них підуть процеси або друку коштів, або інфляції, або одне та інше, бо вони пов’язані. Власне це вони також розуміють, тому ставку роблять на 2024 рік", - зазначив Чернєв.

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В Росії також розуміють, що 2024 рік для них критичний. "Так, вони очікують виборів президента в США, думаючи, що це їм допоможе пришвидшити їхню перемогу. Але, розрахунок у них також на цей рік, а не на довше", - підкреслив Чернєв.

Він зауважив, якщо зараз західні партнери допоможуть Україні дотиснути Росію, вони не матимуть потім проблеми з агресором вже на своїй території. Адже наміри Путіна стосовно України та країн-членів НАТО не зміняться і після виборів в РФ. "Цілі не зміняться, зміняться підходи, зміниться тактика, можливо вони почнуть нову хвилю мобілізації для посилення своєї армії на полі бою", - сказав Чернєв .

Також депутат зазначив, якщо американський Конгрес не проголосує допомогу для України, то наступні кілька місяців можуть стати надважкими для нашої країни.

"Кірбі (речник Білого дому з нацбезпеки -УНІАН) зробив правильний висновок, вони можуть дійсно стати надкритичними для нас. Тут абсолютно чітка кореляція між тим, що відбувається на полі бою і тим, яке озброєння нам надходить і в якій кількості. Ми бачимо, що зменшення озброєння через непроголосований пакет допомоги для України на 2024 рік, відчувається вже на полі бою. Водночас, незважаючи на це, ми все одно утримуємо позиції. Але, ми не можемо постійно утримувати позиції тільки власними силами, без якогось озброєння чи боєприпасів. Саме тому ми працюємо з нашими колегами з Конгресу і Сенату США, щоб цей законопроект був проголосований якомога швидше" ,- акцентував Чернєв.

Він додав, Україна мала оптимістичні очікування, що допомога буде проголосована до кінця минулого року. Але "ми стали заручниками внутрішнього питання міграційної політики США", яке стає надчутливим для демократів та республіканців через наближення виборів в Америці як президентських, так і в Конгрес.

"Тому що, республіканцям важливо протиснути більш жорсткі правила міграційної політики, а демократам залишитися на своїх позиціях. Тому вони зараз домовляються. З того, що бачу, в принципі, зараз вони вже близькі до того , щоб домовитися. Єдине, що наступні засідання їхні будуть вже на початку лютого. Тому сподіваємося, що все ж таки найближчими тижнями це буде прийнято", - підкресли Чернєв.

Проблеми з допомогою Україні від США:

Як повідомляв УНІАН, Конгрес США від жовтня 2023 року не може ухвалити документ про надання додаткової допомоги Україні та Ізраїлю, яку запросив Білий дім. Днями вони заявили, що у випадку припинення допомоги Росія може виграти війну за лічені тижні чи місяці.

Крім того, речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі заявив, що наступні місяці будуть критичними для України, адже командирам українських Сил оборони вже зараз доводиться приймати "складні рішення" через нестачу додаткового фінансування та труднощами бойових дій з обмеженими ресурсами.

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