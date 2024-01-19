Головним фактором такої тенденції стало зниження цін на енергоресурси.

У 2023 році експорт товарів із Росії становив $422,7 млрд, що на $169,4 млрд (майже 30%) менше, ніж у 2022 році. Такою є попередня оцінка Центробанка РФ. Це мінімум з 2020 р, а якщо виключити пандемійний рік, – то з 2018 року.

Зазначається, що імпорт товарів у РФ торік зріс на $27,9 млрд (10%) і повернувся на довоєнний рівень – $304,4 млрд. Це стало головним фактором обвального падіння сальдо поточного рахунку платіжного балансу – майже в 5 разів із $238 млрд 2022 р. до $50,2 млрд.

Аналітики вважають, що головним фактором такої тенденції стало зниження цін на енергоресурси. Так, середня ціна основної марки російської нафти, Urals, у 2023 р. була на 17% нижчою, ніж роком раніше. Також суттєво впав експорт газу. Крім того, європейське ембарго змусило вугільну галузь РФ перейти на азіатські ринки, але при вивезенні сировини вони зіткнулися з проблемами.

Відео дня

За даними Росстату, на які посилаються ЗМІ, за рік скоротилися надходження за всіма основними статтями експорту, крім продовольства: воно в січні-жовтні принесло $36 млрд - на 9,1% більше, ніж роком раніше.

Російська економіка - останні новини

В уряді США розкрили дані про економічні проблеми Росії через війну. За даними головного економіста департаменту з питань санкцій США Рейчела Лінгааса, якими оперує FT, економіка Росії була б більшою на 5% ніж зараз, якби Путін не розпочав війну в Україні.

Також УНІАН повідомляв, що, за інформацією Bloomberg, російська економіка починає відновлюватися після санкцій.

Вас також можуть зацікавити новини: