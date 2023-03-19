Сербія - найвірніший союзник Росії на захід від Бреста, але і учасник Міжнародного кримінального суду теж.

Видача міжнародного ордера на арешт російського диктатора Володимира Путіна "матиме погані політичні наслідки" і продовжить війну в Україні. Таку думку висловив президент Сербії Олександр Вучич, спілкуючись з журналістами в Белграді, пише Sky News.

За словами сербського лідера, ордер на арешт свідчить про "велике небажання говорити про мир і про перемир'я" в Україні.

"Моє питання полягає в тому, що тепер, коли ви звинуватили його у найбільших військових злочинах, з ким ви збираєтеся говорити? Ви дійсно думаєте, що Росію можна перемогти за місяць, три місяці або рік?" - запитує Вучич.

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На запитання журналіста, чи буде Путін заарештований у разі свого приїзду до Сербії, Вучич заявив, що це "безглузде питання", оскільки, поки триває війна, "Путіну нікуди йти".

Ордер на арешт Путіна

17 березня Міжнародний кримінальний суд, який часто неофіційно називають "Гаазьким трибуналом", видав міжнародний ордер на арешт Володимира Путіна. Формально тепер понад 120 країн світу, які визнають юрисдикцію цього суду, повинні заарештувати Путіна при першій можливості.

У неділю міністр юстиції Німеччини заявив, що Путін неодмінно буде заарештований, як тільки ступить на німецьку землю. Таким чином, Німеччина першою підтвердила готовність виконати ордер на арешт Путіна.

Влада ПАР, куди Путін планував відправитися наприкінці літа, теж заявила про свою прихильність Міжнародному суду, але ухилилася від прямої відповіді, чи буде заарештовувати диктатора.

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