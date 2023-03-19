Країна не висловила рішучої готовності затримати президента РФ, як зобов'язує МКС.

Південно-Африканська Республіка, яка не засудила російську агресію проти України та підтримує контакти з РФ, відреагувала на рішення Гаазького суду щодо видачі ордеру на арешт диктатора Володимира Путіна.

Як пише Reuters, ПАР, до якої, як очікувалося, Путін мав би поїхати в серпні на саміт BRICS, усвідомлює свої правові зобов’язання, пов’язані з міжнародним ордером на арешт президента РФ.

"Ми, як уряд, усвідомлюємо наші юридичні зобов’язання. Проте від сьогодні і до саміту ми продовжуватимемо співпрацювати з різними відповідними зацікавленими сторонами. Ми беремо до уваги звіт про ордер на арешт, який видав МКС. Південно-Африканська Республіка залишається прихильною і дуже сильно бажає, щоб конфлікт в Україні було вирішено мирним шляхом, шляхом переговорів", – заявив Вінсент Магвенья, прес-секретар президента ПАР Сиріла Рамафоси Вінсент Магвенья.

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ПАР та Росія - що треба знати

Південна Африка не засудила вторгнення Росії в Україну. Країна також "утрималась" під час голосування запропоновану Києвом та партнерами и ухвалену Генасамблеєю ООН резолюцію про всебічний, справедливий і довготривалий мир в Україні. У тексті резолюції висловлюється наполегливий заклик до Росії негайно і безумовно вивести усі її війська з території України.

Також під час повномасштабної війни в Україні ПАР, яка є членкинею G20, продовжує співпрацю з росіянами у військовій сфері. Наприкінці лютого в Індійському океані проходили спільні військово-морські маневри Росії, Китаю та ПАР.

Ордер на арешт Володимира Путіна

Раніше цього тижня Міжнародним кримінальним судом в Гаазі було видано ордер на арешт Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у Росії Марії Львової-Бєлової, яких вважають відповідальними за депортацію дорослих українців та дітей в РФ.

Відтак держави, які є учасницями Римського статуту (їх 123 і ПАР - серед них) після видачі такого ордера президента Росії мають заарештувати його в разі появи на їхній території.

Експерти також зауважували, що не варто очікувати значних результатів щодо притягнення Путіна до відповідальності найближчим часом. Водночас, як наголошував колишній президент Міжнародного кримінального суду (2018-2021) Чилі Ебое-Осуджі, ордер на арешт є "справді дуже важливим". Зокрема, бо показує, що ніхто не стоїть вище за міжнародне право. Крім того, з Росії не знімуть санкції, доки Путіна не видадуть Гаазі.

Російська влада заявляла, що рішення є неприйнятним. Водночас українська влада вважає його історичним.

Німеччина стала першою країною, що заявила про свою готовність заарештувати російського диктатора.

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