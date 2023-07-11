Штати звинувачують його у низці злочинів.

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти директора Агентства безпеки та розвідки Сербії Олександра Вуліна.

Як йдеться у заяві Міністерства фінансів США, він бере участь у корупційних оборудках, які просувають його політичні цілі та інтереси на шкоду стабільності на Західних Балканах, а також сприяють російській зловмисній діяльності в Сербії та регіоні.

За даними Штатів, Вулін причетний до транснаціональної організованої злочинності, незаконних операцій з наркотиками та зловживання службовим становищем. Також він підтримував взаємовигідні стосунки з торговцем зброєю Слободаном Тешичем, який перебуває під санкціями США, допомагаючи йому забезпечувати переміщення зброї через кордон.

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Крім того, Вулін використовував свої державні посади для підтримки Росії, сприяючи її зловмисній діяльності та надаючи їй платформу для подальшого посилення впливу в регіоні.

Заяви Вуліна щодо війни в Україні

У квітні 2022 року Вулін заявив, що з території України та Швейцарії проти Сербії ведуть гібридну війну черех їхнє небажання запроваджувати санкції проти Російської Федерації.

Минулої осені він дав інтерв'ю, в якому сказав, що Єросоюз не хоче прийняти Сербію. За його словами, без дружби з Росією є ризик "фізичного зникнення" країни.

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