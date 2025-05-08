Зокрема, буде виділено 1 млрд євро на підтримку оборонної промисловості України та буде остаточне політичне схвалення зі створення Трибуналу з покарання воєнних злочинців.

Завтра, 9 травня, до Львова прибуде велика делегація топ-дипломатів з країн-членів Європейського Союзу і керівництва ЄС. Очікується, що буде оголошено про два важливі рішення для України. Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-президентка Єврокомісії, верховна представниця ЄС Кас Каллас сказала на пресконференції.

"Завтра ми їдемо до України, і ми збираємося виділити 1 мільярд для української оборонної промисловості", - сказала Каллас.

Вона уточнила, що йдеться про данську ініціативу з підтримки ОПК України. Кошти будуть надходити від різних країн-членів. Це окрема ініціатива від ініціативи щодо боєприпасів, над якою досі йде робота і залучається підтримка.

Відео дня

"Ми також завтра надамо остаточне політичне схвалення започаткуванню Трибуналу щодо воєнних злочинів, злочинів агресії", - наголосила Каллас.

За її словами, безкарності за російські злочини не буде.

"Буде відповідальність за скоєні злочини, і також для тих, хто насправді розпочав цю війну", - сказала Каллас.

Також у неї запитали, як рішення США більше не брати участі у створенні Трибуналу вплине на можливість притягнення до відповідальності за агресію проти України.

Як сказала Каллас, спершу основна група (Core Group) з питань трибуналу вже досягла згоди на технічному рівні щодо того, як буде започатковано цей Трибунал.

"І зараз ми також маємо схвалення на політичному рівні. Отже, це буде зроблено Радою Європи. Тож, генеральний секретар Ради Європи завтра доєднається до нас через відеозв'язок. Важливо, що є згода", - відзначила Каллас.

Верховна представниця ЄС сказала, що інші країни можуть приєднатися до цього процесу тоді, коли забажають. Вона вважає важливим те, що вже є Реєстр воєнних злочинів і вже є технічні деталі щодо роботи Трибуналу.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський уточнив, що завтра, 9 травня, у Львові відбудеться зустріч голів МЗС країн-членів ЄС з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

Спецтрибунал для Росії

Як повідомляв УНІАН, нещодавно глава МЗС України Андрій Сибіга анонсував, що найближчим часом слід очікувати конкретних рішень по створенню спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України. За його словами, мова йде про групу із 40 країн, яка створить Трибунал, а лідером і центральним елементом цього процесу виступає Рада Європи і особисто її генеральний секретар Ален Берсе.

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра переконана, що спеціальний трибунал щодо злочину агресії РФ проти України може запрацювати вже наступного року.

Вас також можуть зацікавити новини: