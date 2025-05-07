Зокрема, йдеться про підтримку оборонного сектору України і інші моменти.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила три пріоритети посилення України з метою завершення війни справедливим і тривалим миром.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сказала під час виступу на дебатах у Європейському парламенті.

Президентка Єврокомісії відзначила, що війна зрештою буде припинена, але той шлях, як вона завершиться, буде формувати європейський континент для наступних поколінь.

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"На кону - майбутнє українців, але також і наше. Погана угода може спонукати Росію повернутись за більшим. Це було би дороговказом для більшої нестабільності і відсутності безпеки. Натомість, справедливий і тривалий мир може започаткувати нову еру процвітання для України і допомогти нам побудувати нову безпекову архітектуру в Європі", - сказала фон дер Ляєн.

Вона підкреслила, що йдеться про справедливий і тривалий мир, який забезпечує суверенітет України, поважає територіальну цілісність і підтримує європейські прагнення.

"Тож, ми повинні зробити все можливе, щоб зміцнити руку Україну. Бо ми усі бачили як Росія веде переговори - вони бомбардують, вони знущаються, вони ховають обіцянки під руїнами. Путін хоче змусити Україну погодитися прийняти неприйнятне. Тому, завдання, яке стоїть перед нами полягає у тому, щоби допомогти України стояти міцно, не піддаватися залякуванню Путіна і брати участь у переговорах на її власних умовах", - наголосила фон дер Ляєн.

Президентка ЄК пояснила, як Євросоюз збирається допомагати Україні. З цієї метою було визначено три пріоритети дій ЄС для України:

по-перше, підтримувати оборону Україну;

по-друге, Євросоюз має завершити поступову відмову від викопного палива з Росії;

і по-третє, прискорити шлях вступу України до ЄС.

Що відомо про ці пріорітети

Говорячи про перший пріоритет, фон дер Ляєн відзначила, що Україна має бути достатньо сильною, аби стримати будь-яку атаку з боку Росії у майбутньому. За її словами, Європа вже підтримала Україну військовою допомогою, обсяг якої становить 50 млрд євро.

"Але тепер ми повинні перейти від логіки допомоги до логіки інтеграції наших оборонних галузей", - повідомила фон дер Ляєн.

У цьому зв'язку, в ЄС спонукають усі країни-члени розміщувати замовлення безпосередньо в оборонній промисловості України, оскільки це є найбільш ефективний і найекономніший спосіб для підтримки військових зусиль України. Фон дер Ляєн додала, що увага зосереджується на оборонних технологіях та інноваціях. Мета полягає у тому, аби зробити Україну непоборною для будь-якого потенційного нападника.

Говорячи про другий пріоритет, президентка ЄК наголосила, що Євросоюз має продовжувати підривати здатність Росії вести війну. Вона сказала, що доходи від викопного палива є ключовим джерелом фінансування для воєнної машини Росії. За її словами, на початку війни ЄС витрачали 12 млрд євро на місяць на російське викопне паливо. Сьогодні ЄС витрачає 1,8 млрд євро на місяць. Тому, безпековим інтересам ЄС відповідає те, аби припинити фінансувати можливості Путіна.

"Ми повинні припинити витрачати мільярди на імпорт російських енергоносіїв", - наголосила он дер Ляєн.

Також вона зазначила, що буде запропоновано заборону на укладення нових контрактів з Росією. Це буде частиною пропозиції остаточної відмови від викопного палива з Росії. "Ми також запровадимо заборону на імпорт на спотовому ринку не пізніше кінця 2025 року", - наголосила фон дер Ляєн.

Як сказала фон дер Ляєн, Єврокомісія працюватиме над забороною усієї решти імпорту газу з Росії, як на газ через трубопроводи, так і на LNG-газ не пізніше кінця 2027 року. Також буде посилено контроль над тіньовим флотом Росії.

Говорячи про третій пріоритет, президентка ЄК відзначила, що членство України в ЄС може бути найсильнішою гарантією безпеки.

Інші новини про Урсулу фон дер Ляєн

Як повідомляв УНІАН, фон дер Ляєн наголошує, що російському диктатору Володимиру Путіну не можна довіряти, його треба стримувати. Європа має зміцнити і прискорити оборонне виробництво, бо Росія перевершує усі крани Європи в оборонному виробництві.

Раніше фон дер Ляєн представила план "Переозброєння Європи", який є ініціативою, спрямованою на мобілізацію до 800 мільярдів євро на європейську безпеку.

Ця ініціатива націлена, у тому числі, на підтримку України.

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