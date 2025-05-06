Міністр висловив вдячність генсеку Ради Європи "за прискорення цих процесів".

Найближчим часом слід очікувати конкретних рішень для прискорення процесу фіналізації створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Розповідаючи про створення спецтрибуналу для РФ, посадовець зазначив, що робота відбувається вже тривалий час на рівні юридичних радників.

За його словами, мова йде про групу із 40 країн, а лідером і центральним елементом цього процесу виступає Рада Європи і особисто її генеральний секретар Ален Берсе. Сибіга висловив йому вдячність "за прискорення цих процесів".

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"Я підтверджую, що найближчим часом слід очікувати конкретних рішень щодо прискорення процесу фіналізації створення спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії проти України", - зазначив очільник МЗС України.

Спецтрибунал для Путіна: що відомо

Як повідомляв УНІАН, напередодні заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра повідомила, що спеціальний трибунал щодо злочину агресії РФ проти України може запрацювати вже наступного року. За її словами, цього року закінчать оформлення юридичної бази і почнуть формувати спецтрибунал: набирати суддів, секретаріат, впроваджувати правила і регламенти роботи, процедури.

На початку лютого у Брюсселі заявляли, що завершити процес створення установчого статуту Спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України хочуть у 2025 році. Після 13-ї зустрічі Основної групи зі створення трибуналу її учасники повідомили про значний прогрес у цьому напрямку.

У березні повідомлялося, що Рада ЄС вийшла на фінальну стадію створення спеціального трибуналу щодо злочинів РФ в Україні. Як заявляв генеральний секретар Ради Ален Берсе, група держав, що працює у рамках Ради Європи над створенням трибуналу, завершила формування юридичних документів, необхідних для його запуску.

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