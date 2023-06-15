Також Німеччина відправила вантажівки, тягачі та напівпричепи.

Протягом останнього тижня Німеччина відправила в Україну нову допомогу. Серед іншого, надійшли броньовані машини для розмінування території Wisent 1.

Як зазначається на сайті уряду Німеччини, країна відправила дві таких бронемашини. Загалом Україні передали вже чотири машини Wisent 1. Відомо, що вони мають модифікований корпус танків Leopard 1 та оснащені високим захистом від мін та балістичним захистом.

Крім того, за останній тиждень Німеччина передала Україні два тягачі 8х8 і два напівпричепи. Також країна відправила 16 вантажівок Zetros і 300 тисяч аптечок.

Допомога для України

Україна отримає сотні ракет для ППО. Допомога надійде від Данії, Нідерландів, Великої Британії та США. Йдеться про ракети малої і середньої дальності.

Крім того, Норвегія і Данія передадуть Україні нову партію артилерійських снарядів. Також від Нідерландів будуть передані снарядові гільзи, а від Данії Україна отримає підривники і паливні заряди до снарядів.

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