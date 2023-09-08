Ролик містить детальні інструкції, як вийти на зв'язок з американськими спецслужбами.

Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) США намагається завербувати більше росіян у шпигуни. З цією метою американська спецслужба поширила відео, націлене на московських чиновників із закликом розповісти правду про систему, яка пронизана брехливими підлабузниками.

Як повідомляє Reuters, у липні директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що невдоволення деяких росіян війною в Україні створює рідкісну можливість вербувати шпигунів. ЦРУ цим користується.

Агентство опублікувало в соцмережах відео російською мовою під назвою "Чому вийшов на зв'язок з ЦРУ: заради себе", на якому видно нібито російського чиновника, який йде засніженим російським містом.

"Я наполягав на тому, що викривляти правду в звітах було недобросовісно, ​​але ті, хто просувався по кар’єрних сходах, саме це й робили", - каже голос за кадром російською.

"Раніше я вірив, що правда має певну цінність", - каже актор, який грає російського чиновника. Він входить до будівлі російського уряду та показує свій пропуск із двоголовим орлом Росії.

"Усі навколо можуть не хотіти чути правду. Але ми це робимо. Чесність винагороджується", - йдеться у відео перед тим, як детально розповісти про способи зв'язку ЦРУ.

Після великих невдач у зв’язку з атаками 11 вересня та війною США в Іраку, розвідувальні служби США та Британії заявили про перемогу над російським вторгненням в Україну, заздалегідь попередивши про плани Кремля.

Західним шпигунам настільки важко працювати в Москві, що вони розробили "московські правила" в радянські часи, які працюють і в сучасній Росії.

Росія звинувачує Велику Британію та Сполучені Штати у підтримці України у спробі розколоти Росію та захопити її природні ресурси. Ці твердження Вашингтон і Лондон спростовують.

Путін, колишній шпигун КДБ, який служив у колишній Східній Німеччині, відновив певну частину впливу колись могутніх радянських розвідувальних служб. Втім, ЦРУ стверджує, що глава Кремля був погано поінформований про реальну ситуацію в Україні перед своїм рішенням здійснити вторгнення.

Контакти США та Росії

Голова ЦРУ Бернс і очільник російської розвідки Сергій Наришкін підтримували зв'язок з початку російського вторгнення в Україну. Хоча інші прямі контакти між двома країнами зведені до мінімуму, а відносини знаходяться на найнижчому рівні після Карибської кризи 1962 року.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що наприкінці червня Бернс зателефонував голові Служби зовнішньої розвідки РФ Сергію Наришкіну. За словами самого Наришкіна, формальним приводом для розмови був заколот Євгенія Пригожина, однак основною темою розмови було - "що робити з Україною".

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