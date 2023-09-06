Операції з ліквідації колаборантів та топ-окупантів проводять не лише СБУ та ГУР – дедалі важливішою стає робота Сил спецоперацій на окупованих територіях.

За понад півтора року повномасштабної війни українські спецслужби ліквідували чимало колаборантів та росіян, що відігравали значну роль у вторгненні. Проте, як заявляють джерела в СБУ, побудові українського аналогу Моссаду заважає одна слабка ланка – кадри.

Про це пише видання The Economist. Зокрема, видання нагадало про операцію зі знищення колаборанта Євгена Юнакова, що був гауляйтером у Великому Бурлаку. Тоді командир спецпідрозділу "Кавказ" і група місцевих офіцерів отримали завдання, ретельно стежили за мішенню протягом декількох днів, встановлюючи найменші дрібниці – від походу до магазину до рівня захисту.

"Підірвавши бомбу, вони сховалися в таємних укриттях на окупованій території. Група повернулася на підконтрольну Україні територію лише через кілька тижнів після того, як місто було звільнене. Тіло Юнакова так і не знайшли. За 18 місяців війни десятки людей на зразок Юнакова стали мішенями під час хірургічно точних операцій на окупованих територіях і в самій Росії. Їх розстрілювали, підривали, вішали і навіть іноді труїли фальсифікованим коньяком", – пише видання.

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Відкрито Україна не заявляла про свою причетність до ліквідації таких осіб, проте багато хто вже впізнає "чіткий професійний почерк українських спецслужб". Водночас у самих структурах роблять лише натяки.

"Будь-яка людина, яка зраджує Україну, стріляє в українців або запускає ракети по українцях, повинна розуміти, що за нею стежать і вона буде притягнута до відповідальності", – наголосив офіцер ГУР Андрій Черняк.

При цьому, коментуючи можливість створення українсього аналогу ізраїльського Моссаду, очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив: "Нам це не потрібно. Він вже існує".

Подібні перації організовуються не перший рік

Видання зазначає, що таємне знищення певних осіб організовується щонайменше з 2015 року, коли СБУ створила новий орган після окупації Росією Криму і частини територій Донбасу.

"Елітне 5-те управління контррозвідки розпочало свою діяльність як диверсійний підрозділ у відповідь на вторгнення. Пізніше воно зосередилося на тому, що евфемістично називають "мокрою роботою", – розповідає The Economist.

Екс-очільник СБУ Валентин Наливайченко, який працював на посаді у той час, стверджує, що переорієнтація відбулася після рішення тогочасного українського керівництва, що самого лише ув’язнення колаборантів недостатньо: тюрми були заповнені, але вироки мало кого зупиняли. Тоді дійшли висновку, що "потрібно ліквідувати терористів".

Журналісти стверджують, що у 2015 і 2016 роках 5-те управління було пов'язане з ліквідації таких гучних осіб в лавах окупантів як Михайло Толстих ("Гіві"), Арсен Павлов ("Моторола") та ватажок "ДНР" Олександр Захарченко, якого ліквідували в кафе "Сєпар" у Донецьку 31 серпня 2018 року.

"Інсайдери розвідки стверджують, що 5-те управління СБУ відіграє центральну роль у контрросійських операціях. Відносний розмір і бюджет Служби безпеки України у 5 разів більший, ніж у ГУР. Це означає, що відомство здатне виконувати найскладніші завдання, наприклад, організувати вибух на Кримському мосту в жовтні 2022 року. Інші ж підкреслюють роль ГУР з її підпільними мережами і підвищеною увагою у воєнний час", – йдеться у матеріалі.

Ще одним дедалі важливішим гравцем на окупованій частині України залишаються Сили спеціальних операцій (ССО). Це відносно нова група, яка координує "Рух опору", українське підпілля і партизанів.

Ймовірно, президент України санкціонує найбільш суперечливі операції, хоча інші рішення делегуються. Високопоставлене джерело в українському уряді, обізнане у ситуації, відмовилося розкривати деталі, заявивши, що "важливо не коментувати і навіть не думати про такі операції". Але він додав, що Зеленський віддав чіткий наказ уникати супутніх втрат серед цивільного населення. При цьому джерело зауважило, що Україні варто було ретельно обирати свої цілі, але вона "не завжди" так робила.

Під особливою увагою Україна опинилася в жовтні, після того, як New York Times заявило, що американський уряд покладає на Київ відповідальність за вибух автомобіля з дочкою російського націоналіста Олександра Дугіна – Дарʼєю.

"Це загострило і без того жваву внутрішню дискусію в українській розвідці. Було незрозуміло, чи смерть Дугіної була запланована. За деякими даними, вона помінялася машинами зі своїм батьком. Але подальша серія операцій, спрямованих проти пропагандистів середньої ланки, продемонструвала тенденцію, якою мало хто з джерел, опитаних The Economist, був задоволений", – пишуть журналісти.

Колишній офіцер 5-го управління СБУ допускає, що такі операції були покликані справити враження на президента, але не наблизити українську перемогу:

"Клоуни, повії і жартівники – це константа навколо російського уряду. Вбийте одного з них, і на його місці з'явиться інший", – пояснив він.

Водночас неназваний колишній шпигун стурбований тим, що українська кампанія з ліквідацій керується імпульсом, а не логікою. Деякі подібні операції мають корисну психологічну роль, зокрема знищення Станіслава Ржицького, колишнього командира підводного човна, якого вважають "організатором" ракетної атаки по Вінниці в липні 2022 року, коли загинули 38 осіб.

Своєю чергою, представник ГУР МО Андрій Юсов підкреслив, що Україна уникає "сліпого терору". Він додав, що мета таких операцій полягає не в залякуванні ворога, а в тому, щоб "витіснити його з окупованих українських земель".

Проте є і певні перешкоди в роботі "українського Моссаду".

"Інфільтрація російських агентів в українські спецслужби залишається великою проблемою. За оцінками деяких інсайдерів, це найбільша перешкода для будь-яких спроб створити український Моссад", – наголошує видання.

Так, проблемою залишається довіра, оскільки всі такі операції, за винятком найменш чутливих, проводяться невеликими групами.

"Люди завжди залишаються нашою найслабшою ланкою. Вони - найбільш слизька частина наших розрахунків", – зазначив представник контррозвідки СБУ.

Ліквідація топ-окупантів і колаборантів

У середині липня 2023 року стало відомо, що у російському Краснодарі під час пробіжки застрелили заступника начальника міського відділу з мобілізаційної роботи та командира підводного човна "Краснодар" Станіслава Ржицького, який бив по Україні "Калібрами". Зазначалося, що саме він міг пускати ракети по Вінниці влітку 2022 року, коли загинули десятки людей.

На початку вересня 2023 року на окупованій Луганщині підірвали "очільника митниці республіки" Юрія Афанасьєвського. Відомо, що він перебуває у важкому стані.

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