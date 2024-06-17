За його словами, навряд чи Путін застосує стратегічну ядерну зброю, яка майже напевно спровокувала б третю світову війну.

Російський лідер Володимир Путін може віддати наказ про застосування тактичної ядерної зброї, якщо російська армія зазнає поразки в Україні, заявив голова Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко в інтерв'ю The Times.

"Ми не можемо нічого виключати, якщо Росія опиниться на межі катастрофічної поразки", - сказав Литвиненко.

Така поразка, за його словами, може призвести до розвалу російських фронтів, дезертирства з армії та протестів у Москві.

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Водночас, за словами глави РНБО, немає жодної вірогідності того, що Путін застосує ядерну зброю, доки Росія має перевагу у війні.

Також, за його словами, навіть у такому випадку швидше за все Росія застосує тактичну ядерну зброю, що має меншу потужність. Нвряд чи Путін застосує стратегічну ядерну зброю, яка майже напевно спровокувала б третю світову війну, оскільки "він хоче жити", підкреслив секретар РНБО.

Литвиненко також стверджує, що поразка Росії на полі бою в Україні не призведе до автоматичного застосування Москвою ядерної зброї, оскільки Путін може спробувати переконати свій народ, що така поразка насправді є "перемогою".

Ядерна загроза з боку Росії

Після початку повномасштабної війни Росія неодноразово погрожувала світу ядерною зброєю за ту чи іншу допомогу Україні.

Наприкінці лютого Путін пригрозив "трагічними наслідками" країнам, які відправлять війська в Україну. Зокрема, диктатор заговорив про "реальну загрозу" ядерної війни, яка означатиме знищення людства.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс обговорює можливість приведення в бойову готовність більшої кількості ядерної зброї перед обличчям зростаючої загрози з боку Росії та Китаю.

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