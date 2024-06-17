Між членами НАТО ведуться активні переговори з приводу зняття більшої кількості ракет зі зберігання.

НАТО веде переговори про приведення в бойову готовність більшої кількості ядерної зброї перед обличчям зростаючої загрози з боку Росії та Китаю. Як заявив глава альянсу Єнс Столтенберг в інтерв'ю The Telegraph, Альянс має продемонструвати свій ядерний арсенал усьому світу, щоб надіслати прямий сигнал своїм ворогам.

Він розповів, що між членами НАТО тривають прямі консультації з приводу зняття ракет зі зберігання і приведення їх у бойову готовність.

"Я не вдаватимуся в оперативні подробиці про те, скільки ядерних боєголовок має бути в бойовій готовності, а скільки - на збереженні, але нам необхідно провести консультації з цих питань. Саме цим ми і займаємося", - зазначив він.

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Столтенберг в інтерв'ю The Telegraph заявив, що ядерна прозорість має стати наріжним каменем ядерної стратегії НАТО

"Звісно, мета НАТО - світ без ядерної зброї, але доки існує ядерна зброя, ми залишимося ядерним альянсом, бо світ, у якому Росія, Китай і Північна Корея мають ядерну зброю, а НАТО - ні, є більш небезпечним світом", - наголосив генсек Альянсу.

Він також зробив різке попередження про загрозу з боку Китаю, заявивши, що Китай, зокрема, вкладає значні кошти в сучасне озброєння, зокрема у свій ядерний арсенал, який, за його словами, вже до 2030 року зросте до 1000 боєголовок.

"А це означає, що в недалекому майбутньому НАТО може зіткнутися з тим, з чим ніколи раніше не стикалася, а саме з двома потенційними супротивниками, що володіють ядерними силами, - Китаєм і Росією. Звичайно, це загрожує наслідками", - попередив Столтенберг.

США і Велика Британія надали свої сили ядерного стримування НАТО, тоді як інші європейські союзники зберігають зброю на своїй території та інвестують у системи для її запуску.

Як пише The Telegraph, кількість діючої ядерної зброї тримають у таємниці, але, за оцінками, у Великій Британії в будь-який момент часу розгорнуто близько 40 із 225 одиниць. У США - близько 1 700 із 3 700.

Путін постійно погрожує Заходу ядерною зброєю

Після початку повномасштабної війни Росія неодноразово погрожувала світу ядерною зброєю за ту чи іншу допомогу Україні.

Наприкінці лютого Путін пригрозив "трагічними наслідками" країнам, які відправлять війська в Україну. Зокрема, диктатор заговорив про "реальну загрозу" ядерної війни, яка означатиме знищення людства.

Також раніше заступник секретаря Радбезу РФ Дмитро Медведєв пригрозив Польщі ядерним ударом у разі світової війни. Так він відреагував на слова міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського про те, що США пообіцяли Росії знищити всі її війська на території України, якщо вона завдасть ядерного удару.

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