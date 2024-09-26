У Пхеньяні заявляють, що така кількість ядерної зброї потрібна країні "для захисту від США".

Північна Корея має достатньо плутонію та урану для виробництва щонайменше двозначної кількості ядерних боєголовок. Про це заявив південнокорейський законодавець Лі Сонг Квен, посилаючись на шпигунське агентство країни, передає Reuters.

Зокрема в агентстві бачать перспективу того, що КНДР може провести сьоме ядерне випробування після президентських виборів у США 5 листопада.

У Reuters нагадали, що в липні Федерація американських вчених у своїй доповіді зробила висновок, що Північна Корея, швидше за все, виготовила достатньо розщеплюваного матеріалу для створення до 90 ядерних боєголовок, проте, найімовірніше, країна зібрала близько 50.

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За словами Лі, північнокорейські державні ЗМІ рідко повідомляють про візит лідера Кім Чен Ина на об'єкт зі збагачення урану. Тому він припустив, що звіт, який опублікований на початку цього місяця, можливо, був спрямований на те, аби надіслати повідомлення США перед президентськими виборами в країні.

Водночас Лі під час виступу перед журналістами після брифінгу Національної розвідувальної служби Південної Кореї наголосив, що звіт про візит може бути і для внутрішніх цілей.

"Було сказано, що економічна ситуація важка, тому це може бути інтерпретовано як акт, спрямований на вселення довіри в жителів", - підкреслив південнокорейський законодавець.

Своєю чергою у Пхеньяні заявили, що його арсенал ядерної зброї та балістичних ракет потрібний "для протидії загрозам з боку США та їхніх союзників".

Ядерна зброя Північної Кореї - що відомо

Як писав УНІАН, КНДР може постачати ядерну зброю країнам, які незаконно проводять збройні програми. За інформацією Bloomberg, країна може збагачувати матеріал у більшому об'ємі, ніж їй потрібно для власної безпеки.

Водночас північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявляв, що його країна буде збільшувати кількість ядерної зброї "в геометричній прогресії". Він наголосив, що сильна військова присутність необхідна для того, щоб протистояти "різним загрозам з боку Сполучених Штатів та їхніх прихильників".

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