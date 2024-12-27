У РФ заявили, що міжнародна ситуація у світі наразі надзвичайно складна.

У Росії застерегли нову адміністрацію Дональда Трампа від відновлення ядерних випробувань та заявили, що Москва буде тримати свої варіанти відкритими через "вкрай ворожу" позицію Вашингтона. Про це заявив відповідальний представник РФ з контролю над озброєннями Сергій Рябков, пише Reuters.

За його словами, Трамп зайняв радикальну позицію щодо Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань під час свого першого терміну перебування на посаді.

"Міжнародна ситуація зараз надзвичайно складна, американська політика в різних її аспектах сьогодні вкрай ворожа до нас. Тому варіанти наших дій в інтересах забезпечення безпеки і потенційні заходи і дії, які ми можемо для цього зробити - і послати політично правильні сигнали... нічого не виключають", - сказав Рябков в інтерв'ю російській газеті "Комерсант".

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У Reuters нагадали, що під час першого президентського терміну Трампа у 2017-2021 роках його адміністрація обговорювала можливість проведення першого ядерного випробування в США з 1992 року.

Вже у 2023 році російський диктатор Володимир Путін відкликав ратифікацію Росією Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань, ставши в один ряд із США.

"Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань був підписаний Росією в 1996 році і ратифікований у 2000 році. Сполучені Штати підписали договір у 1996 році, але не ратифікували його", - додали у матеріалі.

Ядерна зброя у світі - що відомо

Раніше видання Newsweek змоделювало ядерний удар по Москві, Пекіну і Пхеньяну. За прогнозами експертів, у разі такої атаки у Москві близько 1,3 млн людей загинуло б, а 3,7 отримали б поранення.

Водночас президент Сербії Александар Вучич вважає, що російський диктатор Володимир Путін застосує ядерну зброю "без вагань", якщо інших варіантів не буде. За його словами, загроза ядерного конфлікту ніколи не була більшою, ніж зараз.

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