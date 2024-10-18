Він заявив, що Москва зможе відстежити будь-які кроки Києва в цьому напрямку.

Російський лідер Володимир Путін, коментуючи можливість відновлення Україною ядерного потенціалу, назвав ці заяви "небезпечною провокацією".

Він також заявив, що Москва зможе відстежити будь-які кроки Києва в цьому напрямку.

"Це небезпечна провокація, і будь-який крок у цьому напрямку зустрічатиме відповідну реакцію", - заявив Путін.

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Він зазначив, що створити ядерну зброю в сучасному світі нескладно, при цьому наголосив, що Росія не допустить цього "за жодних обставин".

Раніше міністр закордонних справ країни-агресора Сергій Лавров заявив, що відповідні спроби створення ядерної зброї Україною не матимуть успіху.

Ядерний потенціал України - новини

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом сказав, що Україна або вступить до НАТО, або матиме ядерну зброю.

Пізніше у BILD повідомили, що Україна серйозно думає про відновлення свого ядерного потенціалу. Посилаючись на анонімного українського чиновника, видання зазначає, що для створення першої ядерної боєголовки Києву вистачить кількох тижнів. Однак президент України Володимир Зеленський, а також МЗС України офіційно спростовували ці заяви.

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