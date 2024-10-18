У Кремлі нервово відреагували на заяву президента України Володимира Зеленського щодо можливості відновлення Києвом ядерного потенціалу. Зокрема, міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров заявив, що відповідні спроби не матимуть успіху.
"Безумці. І нічого з цього, звичайно ж, не вийде - ніколи і ні за яких обставин. Але він (Зеленський - УНІАН) вже, здається, відмовився від цих слів - мабуть, прокинувся, з іншої ноги встав. Так що повторюю: можна довго аналізувати вислови цієї людини і його команди, але ми вже зрозуміли марність усіх цих спроб, непотрібність і навіть контрпродуктивність", - заявив дипломат.
У свою чергу заступник секретаря Радбезу РФ, експрезидент країни-агресора Дмитро Медведєв припустив, що Україна прагне створити "брудну бомбу".
"З урахуванням на перший погляд безглуздих балачок навколо створення бандерівською Україною ядерної зброї можна зробити лише один сумний висновок: нацистський режим намагається створити "брудну бомбу". Для цього він має всі можливості: сировину, технології, фахівці. А для виготовлення заряду невеликої потужності підійде будь-яка лабораторія радянських часів. Годинники цокають", - написав Медведєв.
Відновлення Україною ядерного потенціалу
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом сказав, що Україна або вступить в НАТО, або матиме ядерну зброю. Про це він розповів напередодні на пресконференції у Брюсселі.
Як сказав Зеленський, колишній голова Білого дому погодився з його аргументами.
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