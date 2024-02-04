Ядерна зброя - це потужний фактор стримування, який дає змогу нав'язувати свою волю без бою.

Китай створює ядерний арсенал, призначений для протистояння зі США. Не в останню чергу це робиться з урахуванням досвіду російсько-української війни, пише The New York Times.

Видання зауважує, що ставку на ядерну зброю Сі Цзіньпін робив із перших днів свого правління. Менш ніж за три тижні після свого сходження на китайський "трон", він скликав генералів, відповідальних за ядерні ракети, і окреслив їм жорстку вимогу: Китай повинен бути готовий до можливої ​​ядерної конфронтації з грізним супротивником.

"Публічно зауваження пана Сі щодо ядерних питань були скупими та шаблонними. Але його коментарі за зачиненими дверима показують, що тривога та амбіції спонукали до трансформаційного нарощування арсеналу ядерної зброї Китаю в останнє десятиліття", – пише NYT.

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Зараз, коли ядерні можливості Китаю зросли, його військові стратеги дивляться на ядерну зброю не лише як на захисний щит, але й як на потенційний меч для залякування та підкорення супротивників. NYT зазначає, що навіть без застосування ядерної зброї Китай міг би "розмахувати своїми ракетами", щоб застерегти інші країни від рішучого протистояння волі Пекіна.

"Потужний стратегічний потенціал стримування може змусити ворога відступити від необдуманих дій, приборкавши його, не вступаючи у війну. Той, хто володіє більш передовими технологіями, і розробляє стратегічну зброю стримування, яка може залишити позаду себе пил, матиме потужний голос у мирний час і утримуватиме ініціативу під час війни", — написав у 2021 році науковий співробітник Університету національної оборони Китаю Чень Цзяці.

Прийшовши до влади на рубежі 2012-13 років, Сі Цзіньпін подвоїв розмір ядерного арсеналу Китаю – приблизно до 500 боєголовок. За таких темпів Пекін матиме до 2035 року близько 1500 боєголовок, що вже співставно з ядерними арсеналами США і Росії (якщо рахувати лише ті боєголовки, що перебувають на бойовому чергуванні, а не законсервовані).

Важливо те, що зростаючі ядерні можливості Китаю можуть сформувати майбутнє Тайваню — острівної демократії, яку Пекін вважає своєю власною територією і яка покладається на підтримку безпеки Сполучених Штатів. У найближчі роки Пекін може отримати впевненість, що він здатен обмежити втручання Вашингтона та його союзників у будь-який конфлікт довкола острова.

Примітно, що на підтвердження цього китайські військові аналітики наводять приклад дій Кремля, який успішно шантажував Захід ядерною ескалацією, аби стримати Європу і США від активнішої підтримки України у війні.

Китай готується до війни: останні новини

Як писав УНІАН, зараз Китай і США ведуть нові космічні перегони, перемога у яких дасть значну перевагу у можливій війні між цими країнами. У будь-якому майбутньому ймовірному конфлікті між США і Китаєм важливе значення для пошуку і знищення цілей на величезних відстанях матимуть супутники.

Також ми розповідали, що Китай розробляє революційний снаряд для знищення танків Abrams. У ході цих випробувань танк міг бути виведений з ладу одним ударом такого снаряда без видимих зовнішніх пошкоджень.

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