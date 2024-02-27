У Кремлі пригрозили, що в такому випадку "доведеться говорити не про ймовірність, а про неминучість прямого зіткнення Росії і НАТО".

У Кремлі прокоментували ідею президента Франції Еммануеля Макрона про можливості відправки західних військ в Україну.

Як повідомляє російське РІА-Новости, за словами прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова, Кремль звернув увагу на слова Макрона про те, що в Європі обговорювалася тема відправки військових на Україну.

При цьому Пєсков заявив, що якщо відправка військових буде здійснена, то "доведеться говорити не про ймовірність, а про неминучість прямого зіткнення Росії і НАТО".

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Крім того, він додав, що "ряд європейських країн Європи зберігають тверезу оцінку потенційної небезпеки при відправці військ на Україну і залученні в гарячий конфлікт".

Чи введе НАТО війська в Україну

За підсумками зустрічі європейських лідерів у Парижі президент Франції заявив, що не виключає відправку західних військ на територію України в майбутньому. Цю ідею підтримав також прем'єр-міністр країни Габріель Атталь.

Водночас в інших країнах не були настільки позитивно налаштовані до цієї ідеї. Так, прем'єр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що відправка військ в Україну зараз не актуальна. При цьому він підкреслив, що кожна країна має право обговорювати власні рішення щодо розміщення військ за межами своїх кордонів, що безпосередньо не впливає на НАТО в цілому.

Проти відправки військ в Україну висловилися також у Польщі та Чехії.

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