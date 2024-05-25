Радослав Сікорський зазначив, що Європа має навчитися краще грати в гру на загострення.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував можливість застосування Росією ядерної зброї. Дипломат скептично ставиться до подібного.

За його словами, Європа повинна навчитися краще грати в гру на загострення, змушуючи Путіна здогадуватися про її наміри.

"Росіяни завдають ударів по українській електромережі, зернових терміналах і газових сховищах, цивільній інфраструктурі. Російська операція проводиться зі штаб-квартири в Ростові-на-Дону. Крім того, що Росія не використовує ядерну зброю, вона нічим себе не обмежує. Постійне декларування того, якою є наша власна "червона лінія", тільки запрошує Москву адаптувати свої ворожі дії до наших постійно мінливих самообмежень", - цитує Сікорського видання The Guardian.

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При цьому він скептично поставився до російських погроз застосувати ядерну зброю.

"Американці сказали росіянам, що якщо ви підірвете ядерну бомбу, навіть якщо вона нікого не вб'є, ми вдаримо по всіх ваших позиціях на території України звичайною зброєю, ми знищимо їх усі. Я думаю, що це переконлива погроза. Крім того, китайці та індуси зачитали Росії акт про заворушення. І це не дитяча гра, тому що якщо це табу також буде порушено, як і табу на зміну кордонів силою, Китай знає, що Японія і Корея стануть ядерними країнами, а вони, імовірно, цього не хочуть", - підсумував дипломат.

Ядерні загрози - останні новини

У США стурбовані ймовірністю застосування Росією ядерної зброї в космосі, і тим самим знищити більшість супутників.

Крім того, у Москві неодноразово лунали ядерні погрози на адресу України, а також країн НАТО.

21 травня стало відомо, що російські війська розпочали перший етап навчань з відпрацюванням підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї.

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