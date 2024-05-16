На думку видання, Європа не зможе захистити європейську частину НАТО від ядерної загрози без США.

Без США, Європа не має відповіді на застосування тактичної ядерної зброї Росією проти країн-членів НАТО у Європі, пише Politico.

Видання відзначає, що ядерні парасольки Британії та Франції можуть захистити від потенційної загрози ці країни. Однак, вони не врятують європейські країни-члени НАТО.

Так, зокрема, Британія вже давно оголосила, що "передає" свою ядерну зброю НАТО. Йдеться про те, що країна готова застосувати її у випадку подібного використання збоку агресора.

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Британія має стратегічну ядерну зброю, яку може запускати з підводних човнів класу Vanguard. Один з таких човнів завжди готовий до запуску в разі загрози, а його місце знаходження невідоме. І якщо Росія застосує власну ядерну зброю проти, наприклад, країн Балтії, то, на думку видання, Британія не завдасть удару у відповідь. Оскільки це унеможливить її власний захист, а також, виявить місце розташування підводного корабля, який може стати ціллю для РФ.

Водночас Франція має більші запаси ядерної зброї. Однак, вона ніколи не заявляла про "передачу" цієї зброї НАТО. Втім, наразі країна також не володіє тактичною ядерною зброєю. То ж завдати удару у відповідь, як Москва її застосує, Париж не зможе, переконане Politico.

Ядерні загрози РФ знову набирають обертів: що відомо

Напочатку травня Генштаб ЗС РФ почав підготовку ядерних навчань недалеко від кордону з Україною. Зокрема, крім самих ракетних підрозділів, задіяні також військово-повітряні та військово-морські сили. За словами речника Кремля Дмітрія Пєскова, ці навчання є відповіддю на "погрози окремих західних офіційних осіб".

Пізніше про перевірку власних сил і засобів носіїв нестратегічної ядерної зброї повідомили і в Білорусі.

На думку Павела Подвига з Інституту дослідження проблем роззброєння ООН, з військової точки зору застосування Росією ядерної зброї в Україні не має сенсу за будь-яких обставин.

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