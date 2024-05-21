На навчаннях відпрацьовують "спорядження спеціальними бойовими частинами авіаційних засобів ураження".

Російські війська розпочали перший етап навчань із відпрацюванням підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї.

Як повідомляє міноборони РФ, у рамках цього етапу ракетні з'єднання відпрацьовують завдання отримання спеціальних боєприпасів для комплексу "Іскандер", спорядження ними ракет та потайного висування в позиційний район для підготовки до пусків.

Повітряно-космічні сили РФ на навчаннях з нестратегічною ядерною зброєю відпрацьовують "спорядження спеціальними бойовими частинами авіаційних засобів ураження, зокрема гіперзвукових ракет "Кинжал", та вильоти у призначені райони патрулювання", заявили в Міноборони.

Раніше відомство повідомляло, що Росія проведе навчання у відповідь на "погрози західних офіційних осіб". Перед цим, глава МЗС Великої Британії Джеймс Кемерон на початку травня заявив про те, що Україна може бити британською зброєю на території Росії.

Ядерна загроза з боку РФ

Адміністрація Байдена та Пентагон стурбовані ймовірністю, що Росія може підірвати ядерний пристрій у космосі, й тим самим знищити більшість цивільних супутників інших держав.

Про таку загрозу говорив помічник міністра оборони США з питань космічної політики на слуханнях у підкомітеті з питань збройних сил Палати представників Конгресу США Джон Пламб. Як підкреслює NBC News, слова Пламба, це перший випадок, коли адміністрація Байдена винесла на обговорення у Конгрес подібну тему.

Він сказав, що загроза "не є неминучою", але Пентагон і "вся" адміністрація Байдена занепокоєні цією програмою. Водночас оцінюючи потенційний ефект відповідної російської зброї, Пламб сказав, що низька навколоземна орбіта - найпоширеніша орбіта для супутників - стане непридатною для використання, якщо РФ реалізує там ядерний вибух. Йдеться про період до року, уточнив він.

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