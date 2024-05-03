Росія розробляє "невибіркову" протисупутникову ядерну зброю, і це турбує Пентагон.

Адміністрація Байдена та Пентагон стурбовані ймовірністю, що Росія може підірвати ядерний пристрій у космосі, й тим самим знищити більшість цивільних супутників інших держав.

Про це у середу заявив помічник міністра оборони США з питань космічної політики на слуханнях у підкомітеті з питань збройних сил Палати представників Конгресу США Джон Пламб. Як підкреслює NBC News, слова Пламба, це перший випадок, коли адміністрація Байдена винесла на обговорення у Конгрес подібну тему. Він сказав:

"Ми стурбовані тим, що Росія розробляє і, якщо ми не зможемо переконати її в протилежному, вона зрештою запустить у космос ядерну зброю, зброю "невибіркової дії", що не обиратиме між військовими, цивільними й комерційними супутниками". Відео дня

Він сказав, що загроза "не є неминучою", але Пентагон і "вся" адміністрація Байдена занепокоєні цією програмою. Водночас оцінюючи потенційний ефект відповідної російської зброї, Пламб сказав, що низька навколоземна орбіта - найпоширеніша орбіта для супутників - стане непридатною для використання, якщо РФ реалізує там ядерний вибух. Йдеться про період до року, уточнив він.

За словами Пламба, важко оцінити точний вплив такої зброї, оскільки він залежить він розміру ядерного вибуху. Але, за його словами, приблизна оцінка показує, що супутники, які не захищені від ядерного вибуху в космосі, а йдеться про більшість із них, можуть бути пошкоджені або негайно знищені таким вибухом.

Ядерна зброя Росії у космосі

В лютому 2024 року членам Конгресу США надали секретні дані щодо ядерної діяльності РФ в космосі, повідомляв The Wall Street Journal. Йшлося про амбітні плани РФ запустити ядерну зброю у космос для ураження супутників. Про це казав член Палати представників Майк Тернер. Він публічно заявив, що Росія створює "серйозну загрозу національній безпеці" США і попросив Байдена відреагувати.

Видання Defence Express оцінило, чи здатна підірвати цивільні супутники ядерною зброєю Росія, і що вміє її єдиний концепт космічного апарату з ядерною силовою установкою (проект "Екіпаж" або "Зевс").

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