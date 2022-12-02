Агенти АРМА вже оглянули судно кума Путіна.

Заарештовану в Хорватії яхту кума Путіна та народного депутата забороненої партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука продадуть. Отримані гроші підуть Україні.

За даними видання The Guardian, суд Хорватії передав 92,5-метрову яхту Royal Romance українському агентству з розшуку та менеджменту активів.

Агенти АРМА прилетіли до Хорватії і оглянули заарештовану яхту, що належить членам сім'ї народного депутата та одного з лідерів забороненої в Україні політичної сили ОПЗЖ.

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"АРМА розшукувала вказаний актив в рамках кримінального провадження, а потім після накладення арешту отримала елітне майно для збереження економічної цінності шляхом продажу його на аукціонах", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це перший подібний продаж того, як союзники України ввели обмеження на активи російських олігархів після нападу РФ на Україну.

Справа Медведчука - що відомо

Віктора Медведчука підозрювали в государтсвенной зраді. 12 травня 2021 року йому вручили перше у справі про розграбування нацресурсів в окупованому Криму, розголошення держтаємниці та проведення підривної діяльності проти України.

У жовтні куму Путіна пред'явили нову підозру так званій "вугільній справі" - схема постачання вугілля, видобутого на тимчасово окупованих територіях, і сприяння терористичним організаціям " ЛНР "і"ДНР"

12 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що в результаті спецоперації СБУ затримала кума Путіна. 21 вересня Віктора Медведчука обміняли на українських військових, в результаті з полону повернули 215 Захисників України.

1 жовтня глава ГУР Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що Медведчук причетний до повномасштабного вторгнення Росія.

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