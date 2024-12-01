Експерт розповів, що Байден зовсім не так дивився на війну в Україні від самого початку.

Президент США Джо Байден у своїй адміністрації містить багато "геніїв" із великим досвідом роботи у світі. Він особисто десятиліття віддав зовнішній політиці, однак, навіть незважаючи на це, лідер Сполучених Штатів "погано справляється" з війною в Україні, вважає професор стратегічних досліджень Філіпс Пейсон О'Браєн.

Експерт у матеріалі для The Atlantic заявив, що Байден не тільки перешкоджає Україні протистояти російським окупантам, а й упускає чудовий шанс поліпшити "глобальний авторитет" США і становище демократичних держав у світі.

За його словами, українці змогли продемонстрували здатність завдати кремлівському диктатору Володимиру Путіну великої військової поразки, але Байден і його експерти знову і знову обмежували можливості України, "поки не стало надто пізно". У підсумку лише нещодавно Байден дозволив Україні використовувати західні ракети по цілях на території РФ.

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"Байден пообіцяв українцям, що підтримуватиме їх "стільки, скільки буде потрібно", але, проте, він зробив усе, щоб війна тривала набагато довше, ніж потрібно", - наголосив О'Браєн. Також він додав, що через майже три роки війна набуває дедалі глобальнішого характеру, оскільки Росія через економічну і військову необхідність поглиблює свої союзи з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю.

США сильно переоцінили "російську міць". Окупанти мали достатню вогневу міць, але їм заважали корупція, низький моральний дух, недоліки в командуванні та управлінні, а також проблеми з матеріально-технічним забезпеченням, ідеться в матеріалі. Українці ж, за його словами, показали себе набагато стійкішими, адаптованішими і готовішими до боротьби.

"У той момент США могли отримати величезну вигоду з опору українців і слабкості Росії. Однак, якими б сміливими не були обіцянки президента [Байдена] підтримати українців, його адміністрація, схоже, злякалася перед погрозами Росії про те, що Путін застосує ядерну зброю, якщо США нададуть Києву занадто велику допомогу", - пише О'Брайен.

Крім того, він заявляє, що Україна продовжить боротьбу вже без Байдена, але за допомогою Європи. До того ж, обраний президент США Дональд Трамп може всіх "поставити в глухий кут", ставши на бік України і не потураючи Путіну. Проте адміністрація Байдена вже виглядає все більш безпорадною.

Інші новини про Україну, пов'язані з Байденом

Раніше УНІАН повідомляв, що США не встигне використати мільярди доларів, виділених на озброєння для України. Тож уже команда Дональда Трампа наприкінці січня вирішить, що робити з цими грошима.

Крім того, Ілон Маск розкритикував прохання Байдена про виділення на допомогу Україні додаткових 24 мільярдів доларів.

"Це не нормально", - написав засновник SpaceX.

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