За словами польського міністра, Захід може перемогти Путіна грою на ескалацію.

Очільник міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія не є непереможною, тому Захід все ще може перемогти країну-агресора. Про це він сказав під час виступу в британському Фонді Дітчлі, уривки з лекції міністр опублікував на своїй сторінці у соцмережі X.

За його словами, російський диктатор Володимир Путін може виграти війну в Україні, якщо західні країни не зупинять його. Політик впевнений, що Захід здатен це зробити.

"Всупереч своїй божевільній пропаганді, Росія не є непереможною. Вона програла частину своїх воєн. Кремль можна зупинити і навіть перемогти - ми просто забули про це. Рональд Рейган казав, що його стратегія щодо Радянського Союзу була простою, якщо не сказати спрощеною: "Ми виграємо, а вони програють". Мені подобається такий підхід", - зауважив Сікорський. Відео дня

Дипломат наголосив, що для переваги над Росією, необхідно заново навчитися вигравати в грі на ескалацію. До прикладу, ЄС міг би конфіскувати всі 300 мільярдів євро російських суверенних активів.

"Путін їх вже списав, він не сподівається їх повернути. Але він також не думає, що нам вистачить сили їх забрати. Поки що ми доводимо, що він має рацію", - наголосив голова польського МЗС.

Сікорський підкреслив, що Путін шкодує через розпад СРСР, тому тепер вирішив провести матч-реванш, кинувши виклик "нашим цінностям, нашій безпеці і нашому способу життя".

"Наше завдання полягає в тому, щоб запобігти більш широкому конфлікту, але також і в тому, щоб перемогти. Разом, як частина міжнародного альянсу демократій, ми можемо це зробити", - запевнив політик.

Він застеріг, якщо РФ переможе, то нестабільність пошириться не лише на країни Європи, а й на весь світ, розвиваючи глобальну коаліцію диктатур.

Прогнози щодо закінчення війни в Україні - останні новини

Раніше американський генерал Веслі Кларк заявив, що війна в Україні закінчиться тоді, коли російський диктатор Володимир Путін зрозуміє, що не зможе перемогти та утримувати тимчасово окуповані території.

Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що війна швидше закінчиться тоді, коли ЗСУ знищать якомога більше військових цілей ворога.

Вас також можуть зацікавити новини: