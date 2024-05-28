Сікорський: Польща не повинна виключати відправлення військ в Україну

Водночас він зазначив, що плани треба тримати в секреті, щоб залишити Путіна у здогадках.

Польща не повинна виключати відправку військ в Україну.

Про заявив міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський в інтерв’ю Gazeta Wyborcza, відповідаючи на запитання, чи готова Польща відправити війська в Україну.

"Ми не повинні цього виключати. Ми повинні залишити Путіна в здогадках щодо наших намірів", - сказав очільник польського МЗС.

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Міністр не уточнив, якою потенційно може бути роль польських військ у російсько-українській війні.

Відправлення військ НАТО в Україну: що кажуть країни-члени

Литва є однією з країн, які підтримали ідею президента Франції Еммануеля Макрона обговорювати можливе введення іноземних військ в Україну. У Ризі сказали, що можуть направити навчальну місію, але Україна про це не просила.

Канада, Швеція, Нідерланди, Фінляндія та Естонія також не відмовилися від обговорень. За даними ЗМІ, в Естонії навіть говорять про те, що їхні військовослужбовці могли б замінити деяких військових на заході України.

Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Польща, Іспанія, Італія та Німеччина одразу заявили, що не відправлятимуть своїх військовослужбовців в Україну.

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